De Jong diz sim ao Barcelona

Após longa negociação, meia holandês deve chegar ao Camp Nou na próxima temporada

Frenkie de Jong informou aos seus agentes que resolvam a sua transferência para o Barcelona antes do dia 20 de janeiro. O meia holandês deu o 'ok' ao time 'azulgrana', que já negocia com o Ajax.

De acordo com o Mundo Deportivo, o jogador de 21 anos já teria dado o 'sim' ao clube catalão para a próxima temporada, que já intensificou as negociações para evitar a intromissão de equipes como o Manchester City e PSG.

Ainda segundo a publicação, o clube catalão teria aceitado pagar os 75 milhões de euros pedidos pelo Ajax.