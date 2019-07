De Bruyne: confiante após pré-temporada sem lesão

Kevin de Bruyne está animado para a próxima temporada do futebol europeu. No último ano, o belga sofreu com questões físicas e foi coadjuvante na conquista da Premier League. Agora está animado para o futuro.

O meia participou sem problemas da pré-temporada do e está pronto para ser peça importante do time de Pep Guardiola.

"Estou bem. O que aconteceu no último acontece com todo mundo. Sou profissional há 11 anos e é a primeira vez que tenho uma temporada com lesões. Mas ainda participei de 32 partidas, enquanto só alguns jogadores conseguem isso", disse De Bruyne.

"Eu sigo em frente. Agora me sinto bem, feliz que pude jogar a pré-temporada toda. Estou bem", disse.