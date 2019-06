DAZN transmite jogos da Copa Ouro CONCACAF com exclusividade para o Brasil

Torneio das Américas Central, do Norte e do Caribe será disputado simultaneamente nos Estados Unidos, Costa Rica e Jamaica

Enquanto as grandes ligas da Europa e a entram em recesso, o DAZN passa a oferecer mais um campeonato para os fãs de futebol neste mês de junho. Nesta sexta-feira (14), o primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo do mundo anunciou um acordo para a transmissão com exclusividade da Copa Ouro CONCACAF, o maior torneio de seleções das Américas Central, do Norte e do Caribe, que terá sua 15ª edição iniciando neste sábado.

A partir de 2019, a competição ampliou o número de participantes, de 12 para 16 equipes, que irão disputar o título ao longo de 31 partidas distribuídas em 15 estádios nos , e . Graças à expansão, duas novas seleções farão sua estreia neste ano: as caribenhas Bermuda e Guiana.

A grande final está marcada para o dia 7 de julho no Soldier Field, em Chicago, ocasião onde pretendem chegar os norte-americanos e o , os dois maiores vencedores da história da competição. Os astecas chegam para esta edição tentando ampliar sua supremacia com seu oitavo título continental, enquanto os ianques vêm logo atrás, com seis conquistas.

O jogo de estreia, exclusivo no DAZN, irá reunir as seleções de Canadá e Martinica, a partir das 20h30 deste sábado (horário de Brasília), logo antes de México e Cuba medirem forças quando a bola rolar, a partir das 23h. As duas partidas acontecem no Rose Bowl, em Pasadena (Califórnia).

No domingo, será a vez de Frisco (Texas) presenciar uma rodada dupla válida pelo Grupo B: primeiro, a seleção do Haiti encara a estreante Bermuda às 18h, e Costa Rica e Nicarágua fazem o clássico da 'vizinhança' a partir das 20h30.

no DAZN: partidas com transmissão exclusiva

Sábado, 15 de junho

Canadá x Martinica, às 20h30 (de Brasília) - narração em inglês

México x Cuba, às 23h - narração em português

Domingo, 16 de junho

Haiti x Bermuda, às 18h - narração em inglês

Costa Rica x Nicarágua - narração em inglês

Próximas semanas

Fique ligado nos perfis oficiais do DAZN no Facebook, Instagram e Twitter para ficar por dentro da programação!

Lançado em maio, o DAZN ainda oferece uma vantagem aos interessados no serviço: os novos cadastrados ganham o primeiro mês grátis para experimentarem a plataforma e, após este período, poderá usufruir de todo o conteúdo ao vivo e sob demanda do DAZN oferecido ao território brasileiro com uma mensalidade de R$ 37,90.

No , o DAZN detém, além da Copa Ouro CONCACAF, os direitos de transmissão da norte-americana, a japonesa, Copa Sul-Americana, francesa, italiana e do Campeonato Brasileiro. Isso só no futebol, já que o serviço oferece, ainda, uma série de modalidades para os fãs do esporte como campeonatos de tênis feminino do WTA, MMA, Fórmula Indy, Moto GP e boxe.