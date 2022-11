Dani Alves vira responsável por unir jovens e mais experientes no vestiário do Brasil na Copa

Lateral teve sua convocação muito questionada pelos torcedores, mas é o principal líder do grupo

Uma imagem de Daniel Alves no banco de reservas ao lado de Richarlison, autor dos dois gols da vitória do Brasil sobre a Sérvia, viralizou nas redes sociais. No vídeo, o lateral-direito brinca com o atacante e ambos dão muitas gargalhadas. A cena reflete um pouco do que é o jogador do Pumas no vestiário da seleção brasileira.

Daniel Alves foi o nome na lista de Tite mais criticado pelos torcedores, mas é o lateral-direito o principal líder do vestiário da seleção brasileira. É ele quem vem fazendo o elo entre os jogadores mais experientes e os mais jovens e tem ajudado a fortalecer o laço das duas “gerações”.

Daniel Alves cumprindo o seu papel de ser o tiozão da galera, brinca mesmo Richarlison pic.twitter.com/elaTNd2mM2 — Rayo Santista ⚡ (@RayoSantista) November 24, 2022

Dani é o primeiro a se manifestar para unir os atletas, seja para curtir um samba e pagode na concentração, seja para jogar conversa fora. Dessa resenha saiu as dancinhas ensaiadas para comemorar os gols, conforme Raphinha revelou recentemente em entrevista coletiva.

Aos 39 anos, Daniel Alves é o jogador mais experiente a vestir a camisa da seleção brasileira numa Copa do Mundo e também o mais vitorioso do elenco. Ele é respeitado por todos e um ídolo para os mais jovens. Durante os treinos, também se tornou referência e puxou a fila da disposição. Em um dos lances, ainda durante a preparação da equipe, na Itália, um carrinho em Pedro, também foi tema nas redes sociais.

Apesar da repercussão na internet, a situação foi encarada como “treino para valer” e “muita vontade” disse uma fonte à GOAL. Não por coincidência, depois desse lance, outros bem parecidos foram repetidos por jogadores como Vini Jr e Neymar.