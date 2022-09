Dani Alves nega lesão anunciada pelo Pumas: "a pessoa que escreveu não está informada"

Lateral garantiu que foi apenas uma pancada e não viajou com a equipe por "precaução"

O Pumas, do México, anunciou na tarde desta quinta-feira (29), que Daniel Alves havia sofrido uma lesão ligamentar no joelho direito. Minutos depois, no entanto, o lateral usou uma de suas redes sociais para desmentir o próprio clube e garantiu que não teve nada mais sério.

Dani afirmou que foi apenas uma pancada e, por precaução, ficou decidido que ele não viajaria com o time para enfrentar o Juárez, pelo Campeonato Mexicano. Em contato com a reportagem da GOAL, através de sua assessoria de imprensa, o lateral deixou claro que foi um erro de comunicação do Pumas.

"Como falamos no Brasil, vão zicar outro (risos) Acho que a pessoa (do clube) que escreveu isso não estava informada da real situação. No treino, na véspera da viagem, o Diogo, meu amigo Diogo que joga aqui comigo, ele acabou me acertando na última jogada do treino, e por precaução a gente decidiu não viajar para o último jogo, já que não está nada em jogo mais (...) Graças ao bom Deus está tudo bem, tudo tranquilo", garantiu.

Aos 39 anos, Daniel Alves ainda vive a expectativa de defender o Brasil na Copa do Mundo do Qatar. O jogador ficou de fora da lista de Tite para os jogos contra Gana e Tunísia. Segundo a comissão técnica, a decisão de não convocar o lateral foi por questões físicas.