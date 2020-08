Dan Friedkin: quem é novo dono americano da Roma?

Empresário norte-americano está avaliado entre os homens mais ricos do mundo e é dono do Friedkin Group, com atuação em diversos setores da economia

Mesmo com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus os grandes bilionários seguem tomando conta do futebol. Na , os chineses estão investindo pesado na Inter de Milão, que ainda sonha em contratar Lionel Messi e, agora, a é o mais novo clube adquirido por magnatas do mundo corporativo.

Dan Friedkin, empresário norte-americano e produtor cinematográfico, assinou um acordo para a compra de 86,6% das ações do clube italiano de seu antigo dono, James Pallotta. A Roma informou em comunicado que o contrato foi firmado com o Friedkin Group em uma transação avaliada em 591 milhões de euros (aproximadamente R$ 3,85 bilhões).

UFFICIALE: il Friedkin Group è il nuovo proprietario dell’#ASRoma 🐺 pic.twitter.com/JrN3kcA61H — AS Roma (@OfficialASRoma) August 17, 2020

CEO do Friedkin Group, Dan está avaliado entre os 600 homens mais ricos do mundo pela Forbes, com uma fortuna estimada em 4,1 bilhões de dólares (mais de R$ 22 bilhões).

Além de suas atuações no mundo empresarial e no cinema, o norte-americano também é conhecido por seu gosto especial pela aviação. O filantropo é dono da maior coleção de aviões de guerra dos e comanda negócios do setor através de sua empresa.

“Todos nós do Friedkin Group estamos muito felizes em dar esse passo em direção a este clube icônico. Nós estamos ansiosos para fechar a compra o mais rápido possível e ingressar na família AS Roma”, afirmou o empresário após adquirir a maioria das ações do clube.

O Friedkin Group

A message from the new #ASRoma owner... 💬 pic.twitter.com/ZJnQE5HSKF — AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2020

O Friedkin Group é um consórcio norte-americano com atuação em diversos setores da economia.

O grupo se destaca principalmente por seus negócios no ramo automotivo, com o Gulf States Toyota, um dos maiores distribuidores independentes da marca automotiva japonesa. Além da venda de peças e acessórios da marca, o Friedkin Group é responsável por 13% de todos os automóveis Toyota vendidos nos Estados Unidos.

O grupo também é dono da Friedkin Aviation que fornece serviços de apoio para donos de aeronaves, como manutenção, reparo e até mesmo pilotos. A empresa também atua em outros serviçoes de aviação, como shows de acrobacias aéreas com aviões da época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo.

Além disso, o Friedkin Group também se destaca por sua atuação nos setores de hotelaria, entretenimento, golfe e aventura.

Cabe destacar que essa é a primeira vez que o grupo se envolve com um clube esportivo.

Como foi a gestão James Pallotta à frente do clube?

Assim como Dan Friedkin, James Pallotta também é um empresário e magnata norte-americano.

Ele se juntou a outros executivos no início de 2011 para efetuar a compra da Roma em um projeto ambicioso que visava mudar o clube de patamar.

Apesar disso, ele encerra sua gestão sem grandes conquistas. O maior feito da equipe na década foi a excelente campanha na Liga dos Campeões de 2017/18, quando o clube caiu na semifinal da competição diante do .

Mesmo assim, muitos torcedores da Roma estavam insatisfeitos com a gestão Pallotta, que se afastou dos italianos ao longo dos anos. A impressão da torcida é que o dirigente comandava os negócios dos Estados Unidos e dava pouca importância ao clube.

Agora, Dan Friedkin chega com grande expectativa por parte dos italianos, que esperam ver o time mais próximo de suas raízes mais uma vez.