"Daley Blind está ansioso para voltar ao Ajax"

O contrato de Daily Blind com o Girona expira ao final da temporada atual, e ainda não está claro onde ele dará continuidade à sua carreira. De acordo com o analista da Ziggo Sport, Ronald de Boer, o zagueiro, agora com 36 anos, gostaria muito de voltar ao Ajax, o clube da sua juventude.

A ligação entre o Ajax e Blind é óbvia, já que o ex-jovem jogador do time de Amsterdã já disputou 333 partidas pelo time principal do “seu” clube.

Além disso, na busca por um novo técnico, o diretor técnico Jordi Cruijff parece estar de olho no técnico do Girona, Míchel. Mas, independentemente de o espanhol se tornar ou não o novo técnico, Blind parece querer voltar de qualquer maneira.

“Sei que ele quer muito ir para o Ajax”, começa De Boer, cujo irmão Frank foi treinador de Blind durante anos. “É bem complicado, porque Youri Baas joga lá agora”, diz o analista, referindo-se à posição de zagueiro central esquerdo.

“Baas é o número um indiscutível lá. Você vai trocá-lo? Isso você não faz. E depois tem o Dies Janse, que está indo muito bem no Groningen.” O futuro de Janse, que está emprestado, é incerto. O Club Brugge tem interesse expresso no jogador da Zélande.

De Boer não tem certeza se Blind, devido à sua idade avançada no futebol, aceitaria automaticamente um papel de reserva no Ajax. “Isso depende dele. Se ele disser: ‘Quero assumir um papel de mentor e voltar ao clube onde tudo começou para mim’, então acho que você definitivamente deve contratá-lo.”

“Ele também não é um jogador que vai se rebelar se não jogar. Mas, claro, ele vai bater na porta se achar que é melhor. Ele também pode jogar na ‘6’, mas é simplesmente uma personalidade fantástica. É ótimo tê-lo por perto”, conclui De Boer.