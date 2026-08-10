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Lionel Messi Cristiano Ronaldo 2025Getty/GOAL

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Da Europa à Arábia Saudita e aos Estados Unidos: Ronaldo e Messi consolidam um fenômeno sem precedentes

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Kane salva a honra da Europa

Embora o futebol mais competitivo normalmente se encontre na Europa, nenhum dos jogadores em atividade que mais marcaram gols na história deste esporte atua nas ligas europeias.

O jornal "Sport" afirmou que não há discussão sobre a centralidade da Europa no mundo do futebol, já que a maioria dos melhores jogadores atua nas ligas europeias, o que significa que os times mais assistidos ao redor do mundo são aqueles que disputam os campeonatos europeus. E desde a histórica decisão Bosman, em 15 de dezembro de 1995, que flexibilizou as restrições impostas à contratação de jogadores estrangeiros, os clubes das grandes ligas passaram a monopolizar o mercado de jogadores estrelas.

Ainda assim, cada vez mais jogadores lendários escolhem se aposentar longe da Europa, aproveitando seus últimos períodos em ligas distantes do continente.

 A prova disso é que nenhum dos cinco maiores artilheiros da atualidade na história do futebol atua na Europa.

Desde que superou Josef Bican, Cristiano Ronaldo tornou-se o jogador que mais marcou gols em partidas oficiais em toda a história.

 Na verdade, o astro português busca atualmente chegar a 1000 gols, após ter marcado 976 até agora, desde o pênalti que converteu contra a Croácia na Copa do Mundo.

No entanto, desde janeiro de 2022, o atacante atua no Campeonato Saudita, mais especificamente no Al-Nassr.

Lionel Messi ocupa a segunda posição na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos. O astro argentino tem 921 gols, e seus dois últimos foram contra o Atlético San Luis na Copa da Liga.

 No entanto, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro não atua na Europa, já que desde 2023 joga no Inter Miami, na liga norte-americana de futebol.

Robert Lewandowski ocupa a sétima posição, e a terceira entre os jogadores em atividade, na lista dos maiores artilheiros de todos os tempos, graças a 721 gols.

 E embora ainda estivesse marcando pelo Barcelona, o atacante polonês já balançou as redes pelo seu novo time: o Chicago Fire, na liga norte-americana de futebol.

Um pouco mais abaixo na lista aparece o companheiro de Lionel Messi no Inter Miami, Luis Suárez, com 610 gols. O uruguaio ocupa a décima quarta posição e a quarta entre os jogadores que ainda estão em atividade, graças a uma carreira brilhante que começou há mais de 20 anos.

E, por fim, o grupo dos cinco melhores jogadores da atualidade em número de gols se completa com Karim Benzema, que atua na Arábia Saudita desde o verão de 2023 e joga atualmente pelo Al-Hilal.

 Com 523 gols em 993 partidas, o francês supera por apenas um gol Harry Kane, o primeiro jogador da lista que ainda atua na Europa, onde o inglês joga no elenco de Vincent Kompany no Bayern de Munique.

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