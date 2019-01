Da concentração ao sorriso descontraído, as sensações de Tite no sorteio da Copa América

Técnico da seleção brasileira se manteve sério durante a cerimônia realizada na quinta-feira (24)

Tite era unanimidade até a Copa do Mundo da Rússia. Mas bastou a eliminação para a Bélgica nas quartas de final para começar a ter as suas escolhas questionadas. E apesar de Rogério Caboclo, presidente eleito da CBF, não colocar peso para vencer a Copa América, o técnico sabe que a conquista é fundamental.

Na última quinta-feira (24), durante o sorteio da Copa América, Tite demonstrava concentração antes e depois de conhecer os seus adversários. O termo "Grupo da sorte" para ele está descartado.

O SORTEIO

O treinador chegou na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, bem próximo ao horário do início da cerimônia. Dentro do salão, ao lado de Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção brasileira, seu semblante sério e concentrado ganhou destaque.

Durante os 60 minutos de apresentação, foram raras as vezes que quebrou o silêncio e esboçou alguma reação. Os sorrisos apareciam no rosto de Tite apenas nas brincadeiras realizadas pelos apresentadores e convidados.

O ponto auge aconteceu quando Romerito brincou no palco ao afirmar que gostaria de ter o Catar no grupo do Paraguai.

O sorteio iniciou e a expressão séria estava lá. Peru, Venezuela e Bolívia. Adversários teoricamente fáceis, mas e daí? Tite não demonstrava alívio e nem um sorriso no canto da boca. Ele sabe da importância de conquistar o título no Brasil.

"O termo 'baba' não sei se é o correto. Se pegarmos a classificação, na teoria, não são os melhores ranqueados. Disso nós temos consciência, mas sabemos dentro de nós mesmos que precisamos jogar bem, ter bom desempenho, porque senão é ilusório. Ganhar o jogo sem jogar bem é ilusão, não é vitória", afirmou.



Foto: Mounique Vilela / Goal Brasil

Com o término da cerimônia e as luzes já acesas, um 'outro' Tite surgiu. Bastante assediado pelos convidados, o treinador fazia questão de cumprimentar todos que se aproximavam. Rueda, técnico do Chile, que estava sentado logo a sua frente, recebeu um abraço carinhoso do brasileiro.

No palco, para a foto oficial com todos os treinadores, também fez questão de conversar com o seu futuro adversário, Rafael Dudamel, comandante da Venezuela, assim como Juan Carlos Osório, técnico do Paraguai, e Scaloni, da Argentina.

Foto: Mounique Vilela / Goal Brasil

Tite mantém os pés no chão. Sabe que a conquista da Copa América no Brasil é fundamental e, por conta disso, prefere não se animar com os adversários teoricamente fáceis na primeira fase. E ele tem razão.

A seleção estreia na Copa América no dia 14 de junho, às 21h30 (de Brasília), diante da Bolívia, no Morumbi.