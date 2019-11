Cuidado, Flamengo: Liverpool usará time principal no Mundial de Clubes, no Qatar

Técnico Jürgen Klopp confirmou que os Reds chegarão com força máxima e o técnico do sub-23 comandará a equipe na Copa da Liga inglesa

O treinador do , Jürgen Klopp confirmou que o time de Merseyside irá para o Mundial de Clubes com a equipe principal e deixará os garotos da base para a disputa da , a Inglesa. Dessa forma, se confirma a expectativa dos torcedores do Flamengo com a possibilidade de enfrentar o campeão da Champions League, com a equipe principal, na final do torneio.

"Nós tivemos que tomar uma decisão. Tomamos uma decisão, e está tudo bem. Sabíamos de 90% dos jogos que tínhamos. Haviam dois jogos que não estávamos com 100% de certeza, era o , e decidimos ir. Então tomamos a decisão sobre a Copa da Liga, e assim decidimos", disse Klopp, quando perguntado se levaria a equipe principal ao torneio no Qatar.

O Mundial de Clubes vai de 11 a 21 de dezembro. O Liverpool faz sua estreia no dia 18 contra o vencedor do duelo entre , do , campeão da CONCACAF , e o classificado do embate prévio entre Al-Saad e Hienghène. Caso vença, já se classificará direto para a final.

Já o Flamengo joga no dia 17, contra o vencedor da partida entre Al-Hilal e Espérance de Tunis. Caso vença também se classifica para a finalíssima.

O que ficava em dúvida sobre a participação do Liverpool no Mundial é o fato de que os Reds jogam no dia 17 pela Copa da Liga Inglesa, contra o . Klopp não pediu adiamento da partida, mas deixou a equipe reserva e o sub-23 para o duelo doméstico, sob o comando de Neil Critchley, técnico da equipe da base.

Com isso, as grandes estrelas do Liverpool como Salah, Firmino, Van Dijk, Mané, Wijnaldum e Alisson devem estar no Qatar para tentar conquistar o torneio de clubes do mundo.