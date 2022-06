Cuiabá x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV

Cuiabá e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (11), na Arena Pantanal, a partir das 19h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quando é?

JOGO Cuiabá x RB Bragantino DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Arena Pantanal - Cuiabá, MT HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior - PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu e Rafael Trombeta - PR

Quarto árbitro: Alinor Silva da Paixao - MT

VAR: Emerson de Almeida Ferreira - MG

Informações da partida

Embalado com a vitória sobre o Flamengo no meio da semana, o RB Bragantino, no meio da tabela, com 13 pontos, busca emplacar o segundo triunfo consecutivo para se afastar da zona de rebaixamento.

Para o confronto fora de casa, o técnico Maurício Barbieri terá o retorno do lateral-esquerdo Ramon, que não enfrentou o clube carioca por questões contratuais, enquanto Emi Martínez segue em transição física.

Do outro lado, o Cuiabá também chega embalado com a vitória sobre o Corinthians, e agora busca mais um triunfo para se afastar do Z-4.

Valdívia, expulso no meio da semana, é desfalque certo. Felipe Marques deve asssumir a posição.

Há um grande equilíbrio entre as equipes. Em seis jogos disputados entre elas, são duas vitórias para cada lado, além de dois empates. Será o primeiro duelo em 2022, sete meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Cuiabá venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Cuiabá: João Carlos; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Rafael Gava, André Luís, Pepê e Felipe Marques; André.

RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Hyoran; Artur, Helinho e Ytalo.

Desfalques

Cuiabá

Valdívia: suspenso (cartão vermelho)

RB Bragantino

Emi Martínez: transição física.

Últimos resultados e próximos jogos

Cuiabá

JOGO CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 1 Cuiabá Brasileirão 4 de junho de 2022 Cuiabá 1 x 0 Corinthians Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Cuiabá Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília) Cuiabá x Ceará Brasileirão 18 de junho de 2022 19h (de Brasília)

RB Bragantino

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 2 Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Flamengo Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas