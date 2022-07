Cuiabá 2x0 Botafogo: gols, falha de Gatito e expulsões

Vitória tira o Dourado da zona do rebaixamente, enquanto o Glorioso perde a chance de grudar no grupo de cima

Buscando dar uma escalada na tabela do Brasileirão, o Botafogo visitou o Cuiabá neste domingo (10), e acabou derrotado. Com o resultado, quem se deu bem foram os donos da casa, que deixaram a zona do rebaixamento e assumiram a 13ª colocação. Os gols da partida foram de Alesson e André Luis.

O Cuiabá começou o jogo impondo o seu próprio ritmo dentro da Arena Pantanal, e conseguiu abrir o placar logo aos 22 minutos, em uma falha do goleiro do Botafogo. Uendel finalizou de muito longe gol, Gatito Fernández chegou a fazer a defesa, mas deu um rebote no pés de Alesson, que chutou cruzado para abrir o placar.

Alesson abre o placar para o Cuiabá, na Arena Pantanal.



Cuiabá 1 x 0 Botafogo pic.twitter.com/I4gnGhV9Az — FutebolNews Gols (@GolsReservaFN) July 10, 2022

O Botafogo sentiu o gol e ficou ainda mais entregue ao jogo, mesmo que o Dourado tenha recuado um pouco. O Alvinegro, porém, enfrentava muitas dificuldades de passar do meio de campo, mesmo que tenham ficado um pouco mais com a bola. Nas duas únicas oportunidades, não finalizou bem e acabou indo para o intervalo perdendo.

Na volta para o segundo tempo, Luís Castro já fez a primeira mudança do jogo, a fim de movimentar as coisas. As chances aumentaram, mas o Fogão não conseguiu igualar o placar. E as coisas pioraram ainda mais quando, aos 28 minutos, depois de uma checagem no VAR, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes expulsou Hugo por entra de sola em João Lucas.

🟥 CARTÃO VERMELHO 🟥



Após dura entrada, o VAR chama o árbitro que expulsa o Hugo. pic.twitter.com/eMi6bvl5G6 — FutebolNews Gols (@GolsReservaFN) July 10, 2022

Daí para frente o goleiro Walter foi exigido apenas uma vez, enquanto Gatito ia tendo mais e mais trabalho. Aos 42 começou uma artilharia pesada do Cuiabá, que buscava aumentar o placar. Neste primeiro lance, o Dourado teve o gol de Igor Caiús anulado por impedimento. Pouco depois, aos 47, o Glorioso se complicou ainda mais quando teve o segundo jogador expulso, desta vez Daniel Borges que levou o segundo cartão amarelo.

🟥 CARTÃO VERMELHO 🟥



Mais uma cartão vermelho para o Botafogo, dessa vez para o lateral Daniel Borges. Após falta na entrada da área, o jogador levou o segundo amarelo. pic.twitter.com/5owAPpERfD — FutebolNews Gols (@GolsReservaFN) July 11, 2022

Antes do apito final, André Luis, que entrou no segundo tempo, ainda teve tempo de aumentar a vantagem do Cuiabá, que ficou com os três pontos. Rafael Gava foi nas costas do defensor para achar o companheiro livre de marcação, pronto para chutar no meio do gol.

Tem gol na Arena Pantanal! André Luís amplia a placar para o Cuiabá.



Cuiabá 2 x 0 Botafogo pic.twitter.com/AcigOt7mo7 — FutebolNews Gols (@GolsReservaFN) July 11, 2022

O próximo compromisso do Botafogo no Brasileirão é em casa, contra o Atlético-MG, no domingo (17), enquanto o Cuiabá visita o Palmeiras, no Allianz Parque, no fechamento da rodada, segunda-feira (18).