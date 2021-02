Quem deve ser o novo técnico do Santos?

Cuca já informou que não segue no clube para a próxima temporada; o argentino Ariel Holan é favorito para assumir o cargo

Cuca vai deixar o comando do Santos ao final da temporada e a diretoria do Peixe já sabe disso. Agora, as movimentações são para a escolha de um novo nome para assumir o time, algo que não tem sido fácil.

Alguns nomes já tem aparecido como possíveis substitutos de Cuca, no entanto, o Comitê de Gestão do Santos está com dificuldades de entrar em um consenso. Com estrangeiros e brasileiros no radar, o Peixe ainda não conseguiu definir um perfil certo para o novo comandante - a grande dúvida, segundo o GE.com, é se deve investir em um profissional renomado, ou reduzir os gastos com nomes menos "badalados".

Além das discórdias internas, o Santos também esbarra em rejeições de torcedores e preocupação com o vestiário para escolher um nome. Tiago Nunes e Lisca são dois dos que já foram descartados por estes motivos.

Apesar de a próxima temporada já estar batendo à porta, o Santos parece não ter pressa para definir o novo treinador e, segundo o Uol, trabalha com a possibilidade de ter Marcelo Fernandes, atual auxiliar-técnico, comandando o time no início do Campeonato Paulista. Enquanto isso, as análises de substitutos para Cuca seguem.

Mas quem deve ser o novo técnico do Santos?

Tiago Nunes

O ex-treinador do Corinthians foi um dos que apareceu bastante entre os especulados pelo Santos, inclusive, segundo o Uol, ele já teria até conversado com Cuca atrás de mais informações sobre o time. No entanto, nos últimos dias, o nome perdeu força.

Enquanto Cuca é tido como um bom líder de vestiário, Tiago Nunes não tem esta postura e não faz questão de ter vínculo com seus atletas - e este foi, inclusive, um dos motivos que o afastou do Corinthians. Com um elenco jovem e bastante unido, o Santos adota cautela em avançar por um nome que pode incendiar os bastidores.

Lisca 'Doido'

Assim como Tiago Nunes, o treinador do América-MG também aparece como favorito, mas tem perdido força. Lisca, ao mesmo tempo em que agrada a diretoria, tem forte resistência da torcida.

As partes até chegaram a entrar em negociações, no entanto não entraram em um acordo e, por hora, encerraram as tratativas.

Fernando Diniz

Recém saído do São Paulo, o treinador foi oferecido ao Santos que, prontamente, recusou. Segundo o Uol, os problemas de relacionamento de Diniz foram determinantes - como por exemplo os xingamentos a Tchê Tchê e a insistência em Daniel Alves mesmo na má fase do jogador.

Novamente, a preocupação em relação ao elenco jovem e ao vestiário unido foi levada em conta para que as conversas sequer fossem iniciadas.

Ariel Holan

O argentino, que atualmente comanda a Universidad Católica chegou a ser um dos favoritos ao cargo, mas as negociações esfriaram por conta da pedida salarial muito alta. Agora, porém, ele volta a aparecer com força, segundo a Gazeta Esportiva.

De acordo com a Rádio Cooperativa, do Chile, o argentino - que já foi treinador de hóquei - deve anunciar a saída do time chileno em breve. Uma cláusula do contrato de Holan, segundo o Lance!, facilita a saída do atual campeão chileno para um clube do exterior antes do dia 21 de fevereiro, o jornal também afirma que o Santos não é o único interessado, segundo staff do treinador.

Hernán Crespo

O argentino se tornou alvo do Santos antes mesmo de assinar com o São Paulo. Agora, porém, está fora do mercado e não é mais uma possibilidade para o Peixe.

Miguel Ángel Ramirez

O ex-treinador do Independiente Del Valle foi o grande sonho dos times brasileiros durante a temporada. Com o Santos não foi diferente, no entanto, apesar de o nome agradar, o argentino já está apalavrado para assumir o Internacional ao final do Campeonato Brasileiro, no lugar de Abel Braga.

Sebastián Beccacece

Mais um estrangeiro na lista, Beccacece, segundo o Uol, chegou a ser sondado pelo Santos e até se interessou pelo que ouviu, no entanto, acabou fechando com o Defensa y Justicia para a temporada que vem.