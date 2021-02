Perto de deixar o Atlético-MG, Sampaoli entra na mira também do Al Hilal

A preferência, no entanto, é pelo projeto do Olympique de Marselha

O futuro de Sampaoli está cada vez mais distante do Atlético-MG. O treinador, que mantém conversas como Olympique de Marselha, da França, recebeu na última quarta-feira (17), uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. A notícia foi trazida pelo Superesportes e confirmada pela Goal. A preferência do argentino, no entanto, é pelo projeto do time francês.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo que não chegue a um acordo com nenhum dos dois clubes, Sampaoli não deve seguir no Galo. A relação está desgastada, principalmente após as atuações irregulares na reta final do Campeonato Brasileiro. O relacionamento entre o comandante e os dirigentes também é visto como "difícil".

Mais artigos abaixo

Ainda sem um aviso ou resposta de Sampaoli, o Atlético-MG já se movimenta nos bastidores pela chegada de um novo treinador. Renato Gaúcho e Cuca são opções no cenário nacional, e Leonardo Jardim aparece como estrangeiro preferido.

Fora da briga pelo título, o Atlético-MG entra em campo neste domingo (21), diante do Sport, na Ilha do Retiro. Com 62 pontos, a equipe de Sampaoli ainda precisa garantir uma vaga direto na fase de grupos da Copa Libertadores.