Cuca vai deixar o Santos no fim do Brasileiro?

O treinador já balançou no cargo no meio da temporada e ficou notável nos últimos tempos por não treinar nos estaduais

Fim da linha (por enquanto) para Cuca no Santos. Segundo informações da ESPN, o treinador já comunicou à diretoria do Peixe que deixará o cargo ao fim do Brasileirão, no dia 25 de fevereiro, alegando "exaustão mental" devido a intensidade da temporada 2020 do futebol brasileiro.

Na atual passagem pela equipe da baixada, o treinador tem, até agora, 18 vitórias, 13 empates e 14 derrotas - incluindo aí os jogos em que o técnico ficou fora do banco de reservas por estar com Covid-19. Além do bom retrospecto, levou o time até a final da Copa Libertadores, onde foi vice-campeão, perdendo para o Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo.

Ainda de acordo com a reportagem da ESPN, nem mesmo se o Santos tivesse vencido o rival na decisão da Libertadores, Cuca ficaria. O treinador já estava convencido de que a saída seria a melhor opção, independentemente do resultado na final do torneio.

Por mais que o novo presidente do Santos, Andrés Rueda, contasse com a permanência do técnico pelas suas características na formação de um elenco competitivo, bem como no trabalho que ele vinha fazendo na transição de vários jovens talentosos para a equipe profissional, o próprio admitiu que não ficará para 2021.

Algo que pode ter aumentado essa sensação de "exaustão" para Cuca seria o desgaste após a expulsão nos últimos minutos na decisão da Libertadores e o gol, que aconteceu no lance seguinte. A jogada foi obviamente um baque de água fria para as pretensões do Peixe: o técnico teria ficado extremamente chateado com o ocorrido e não teria "digerido" a derrota.

E posso falar? O cenário do Cuca querer sair e "descansar" (acho super justo, olha tudo que o homem passou esse ano) é o melhor possível pro Santos. Sem "trairagem" pode ir atrás de outro treinador, com outro perfil, e fazer uma boa transição. Não precisa ser turbulento. — Anita Efraim (@niefraim) February 3, 2021

Além disso, o Santos promete ter um 2021 mais complicado: mesmo com a boa campanha, o time segue tendo inúmeros problemas financeiros, já perdeu nomes como Lucas Veríssimo, para o Benfica, e Diego Pituca, para o Kashima Antlers, do Japão, além de estar proibido de contratar. Dessa maneira, caso não consiga resolver as pendências, terá que contar exclusivamente com a base para reforçar o elenco para 2021.

Por mais que o time tenha tradição em revelar jogadores, perderá Cuca, um dos grandes nomes que vem ajudando nessa transição na atual temporada. Ou seja: o Peixe já tem que começar a pensar em 2021 com certa urgência. E a primeira ordem é um novo técnico.