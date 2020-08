Calendário brasileiro de 2021: CBF divulga datas das competições do próximo ano

Com apenas quatro do encerramento de 2020, a bola volta a rolar no dia 28 de fevereiro para 2021

O Campeonato Brasileiro mal começou e a CBF já divulgou o calendário do futebol brasileiro para 2021. Por conta da pandemia de coronavírus Covid-19, toda a logística teve que mudar e as competições de 2020 só encerram em 2021, deixando tudo mais corrido.

Ainda dependendo das datas dos campeonatos da Conmebol, a CBF optou por não paralisar as competições nacionais durante os compromissos da seleção brasileira - e Eliminatórias para a de 2022 - assim, os time poderão jogar com desfalques em 18 das 38 datas do Brasileirão.

O calendário esportivo está prevendo que os estaduais, primeiras competições a serem disputadas na temporada de 2021, se iniciem em 28 de fevereiro, apenas quatro dias depois do encerramento da temporada 2020, com a última rodada da Série A do Brasileiro marcada para o dia 24 do mesmo mês.

Confira as datas de cada uma das competições previstas no calendário do futebol brasileiro em 2021:

Índice:

ESTADUAIS

O calendário de 2021 da CBF começa com as disputas dos Campeonatos , marcados para dia 28 de fevereiro, quatro dias depois da última rodada da temporada 2020. Para a disputa, estão previstas 16 datas, com a data limite marcada para 26 de maio.

As duas primeiras datas das Eliminatórias para a Copa do Mundo e 2022 coincidem com datas para a disputa dos Estaduais, que podem ter times desfalcados, além disso, em 2021 também vão acontecer os Jogos Olímpico de Tóquio, com a participação da seleção olímpica.

CAMPEONATO BRASILEIRO

Sem que sejam paralisados por conta dos compromissos da seleção Séries A e B têm 38 datas previstas no calendário e Séries C e D, 26 datas.

Série A

Marcado para iniciar em 30 de maio, as 38 rodadas do Brasileirão vão ser acomodadas até o dia 5 de dezembro, quando serão disputados os últimos jogos da temporada.

Marcada para começar no dia 29 de maio, um antes da primeira divisão, a Série B também acaba um pouco antes, tendo sua 38ª rodada realizada no dia 27 de novembro.

A terceira divisão dispõe de 26 datas para a realização dos seus jogos, que acontecem entre 30 de maio e 21 de novembro.

Também com 26 datas, a quarta divisão vai ter suas partidas disputadas entre 30 de maio e 14 de novembro.

COPA DO BRASIL

A maior competição nacional vai dispor de 16 datas para que se realizem as suas oito fases. O início do torneio está marcado para 10 de março e a final deve acontecer no dia 27 de outubro.

A Copa do também vai ser atrapalhada pelos compromissos da seleção brasileira. Com as eliminatórias, por exemplo, os times podem estar desfalcados nas duas partidas das oitavas de final e no jogo de ida das semifinais.

SUPERCOPA DO BRASIL

A decisão, realizada em jogo único entre o campeão da e do Campeonato Brasileiro, ambos da temporada 2020, está marcada para o dia 10 de março, sem conflitar com nenhum jogo da seleção.

SELEÇÃO BRASILEIRA

As datas para a realização das Eliminatórias para a Copa de 2022 vão ser divididas em cinco períodos, com duas datas de jogos cada, nos dias 25/03 e 30/03; 03/06 e 08/06; 02/09 e 07/09; 07/10 e 12/10; 11/11 e 18/11.

Já a Copa América, que deveria ser realizada em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia, está marcada para acontecer entre os dias 11 de junho e 11 de julho.

ENCERRAMENTO DA TEMPORADA

De acordo com a programação da CBF, os últimos jogos a serem realizados na temporada 2021 são os da última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de dezembro. Assim, a partir do dia seguinte, 6, está previsto o início das férias dos clubes.