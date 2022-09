CSA x Guarani : onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Duelo desta sexta-feira (30) reúne equipes que lutam diretamente contra o rebaixamento; veja como acompanhar na TV e na internet

Na luta contra o descenso, o CSA recebe o Guarani na noite desta sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), no estádio Rei Pelé, em duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 17ª posição do campeonato com 35 pontos, o CSA conta com o apoio de sua torcida para ultrapassar o rival direto na luta contra o rebaixamento. Werley e Lucas Barcelos desfalcam os azulinos.

O Guarani, por sua vez, está logo acima, em 16º lugar, com a mesma pontuação que o adversário, porém com melhor saldo. A lista de baixas no Bugre é maior para o duelo desta sexta.

Escalações:

Escalação do provável CSA: Paulo Ricardo; Lucas Marques, Guilherme Paraíba, Lucão, Diego Renan, Geovane (C), Yann, Gabriel, Lucas Barcelos, Osvaldo e Elton.

Escalação do provável GUARANI: Kozlinski; Diogo Mateus, João Victor e Ronaldo; Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo, Richard Ríos, Isaque, Bruno José e Yuri..

Desfalques

CSA

Werley e Lucas Barcelos, no departamento médico, são os desfalques do time mandante.

Guarani

Ronaldo Alves, suspenso, Ivan Alvariño, Júlio César e Nicolas Careca, no departamento médico, são as baixas do Bugre .

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de setembro de 2022

• Horário: 19h (de Brasília)

• Local: Rei Pelé, Maceió - AL

• Arbitragem: Jean Pierre Lima (árbitro), Lucio Flor e Luiza Reis (assistentes), Jose Oliveira Bispo (quarto árbitro) e Daniel Nobre Bins (AVAR)