CSA x Sport Recife ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (22), pela oitava rodada do Nordestão; veja como acompanhar na internet

Já eliminado, o CSA enfrenta o Sport, que já garantiu a classificação às quartas de final, na noite desta quarta-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé, pela oitava e última rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do canal Nosso Futebol, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming.

Líder do Grupo A, com 16 pontos, o Sport chega embalado com três vitória e um empate nos últimos quatro jogos do Nordestão, enquanto o CSA, em sexto no Grupo B, com sete, pode ter em campo um time alternativo já pensando no confronto decisivo com o Coruripe, pelas quartas de final da Copa Alagoas.

"A ideia é colocar a força máxima contra o Coruripe na Copa Alagoas. (O jogo contra o Sport) é mais uma oportunidade importante para atletas que vêm tendo menos minutagem, atletas jovens que vêm tendo oportunidades. É um momento que oportuniza muito elenco. E fico feliz porque todos podem mostrar sua cara, seu valor, e vamos utilizar sempre da melhor maneira o momento que o clube vem vivendo", afirmou o técnico Vinícius Bergantin.

Prováveis escalações

Sport Recife: Renan; Eduardo, Chico, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo Henrique e Jorginho; Luciano Juba, Edinho e Vágner Love.

CSA: Paulo Ricardo; Cedric (Wenderson), Thales, Lucas Ryan e Jefinho; João Victor, Almir Luan, Pedrinho (Elvis) e Dedé (Vitão); Luís Felipe e Thiaguinho.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

CSA

Sem desfalques confirmados.

Quando é?