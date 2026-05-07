Crystal Palace domina o Shakhtar e se classifica para a final da Liga Conferência

O Crystal Palace garantiu na noite de quinta-feira sua vaga na final da Liga Conferência ao derrotar o Shakhtar Donetsk. A equipe do técnico Oliver Glasner, que já havia vencido a partida de ida por 3 a 1, voltou a ser superior aos ucranianos no jogo de volta em Selhurst Park, com um placar de 2 a 1. O Palace enfrentará o Rayo Vallecano na final, que será disputada no dia 27 de maio, em Leipzig.

O Palace parecia ter tido um início de jogo dos sonhos. Um passe longo de Chris Richards foi desviado de cabeça por Jean-Philippe Mateta, que lançou Yeremy Pino. O atacante foi mais rápido que seu marcador direto e marcou, mas acabou sendo considerado impedido por uma diferença mínima.

No meio do primeiro tempo, o clube da Premier League finalmente marcou. Adam Wharton viu seu chute ser defendido de forma espetacular por Dmytro Riznyk. O rebote foi para Daniel Muñoz, cujo cruzamento teve sua trajetória alterada de forma decisiva por Pedro Henrique: 1 a 0.

Apesar desse golpe e da grande desvantagem acumulada nas duas partidas, o Shakhtar não desistiu e voltou ao jogo de forma repentina. Henrique passou para Eguinaldo, que, após um primeiro toque preciso, colocou a bola no ângulo superior com um belo chute: 1 a 1.

O Palace não pareceu muito abalado pelo empate e continuou constantemente perigoso na área dos ucranianos. Após um cruzamento pela direita, Mateta tentou um belo chute de bicicleta, que acertou a trave com elegância.

No segundo tempo, o Palace rapidamente acabou com as esperanças do Shakhtar. Um cruzamento preciso vindo da esquerda de Tyrick Mitchell foi desviado na medida certa por Ismaïla Sarr, cujo chute rolou pela linha do gol após bater na parte interna da trave: 2 a 1.