Cruzeiro x Vasco: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (1), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e entram em campo neste domingo (1), às 19h (de Brasília), no Mineirão, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo e exclusivo do Sportv e do Premiere. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Vasco DATA Domingo, 1 de setembro LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv e do canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CRUZEIRO

Ocupando a 16ª posição, com 15 pontos, a não quer retornar à zona de rebaixamento. E para isso acontecer, precisa vencer o Vasco.

O técnico Rogério Ceni deverá contar pela primeira vez com a dupla de zaga formada por Dedé e Léo. No entato, pode poupar alguns jogadores visando o jogo de volta da semifinal da Copa do contra o .

Provável escalação: Fábio; Orejuela (Edilson), Léo (Fabricio Bruno), Dedé e Egidio; Henrique (Ariel Cabral), Dodô, Marquinhos Gabriel e David; Pedro Rocha e Fred (Sassá)

VASCO

Por outro lado, a equipe carioca ocupa a 14ª posição, com 20 pontos, e chega confiante após a vitória sobre o São Paulo na última rodada.

O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán e o lateral Henrique, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Ricardo Graça e Danilo Barcelos podem ser os substitutos.

Provável escalação: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Henríquez, Ricardo Graça e Danilo Barcelos; Richard, Andrey (Rossi; intervalo), Raul, Marcos Junior; Talles Magno e Marrony

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

A Raposa venceu apenas um jogo nos últimos cinco encontro entre as equipes, e foi justamente na fase de grupos da 2018.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2018 Vasco 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão 2018 Cruzeiro 1 x 1 Vasco Brasileirão 2018 Vasco 0 x 4 Cruzeiro Libertadores 2018 Cruzeiro 0 x 0 Vasco Libertadores 2017 Cruzeiro 0 x 1 Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 2 x 0 Santos Brasileirão 18 de agosto 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 25 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Cruzeiro 4 de setembro 21h30 (de Brasília) Cruzeiro x Brasileirão 8 de setembro 11h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 4 Brasileirão 17 de agosto Vasco 2 x 0 Brasileirão 25 de agosto

Próximas partidas