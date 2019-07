Classificação do Campeonato Brasileiro 2019 atualizada; veja a tabela completa

Confira a classificação atualizada do Brasileirão, dos pontos ganhos aos gols de cada time, com sequências dos últimos cinco jogos de cada equipe

A briga pela liderança do Campeonato Brasileiro ficou ainda mais acirrada. Com quase todos os jogos da 11ª rodada realizados, o Santos chegou no Palmeiras e deixou a disputa pela primeira colocação totalmente parelha.

A equipe de Jorge Sampaoli tem os mesmos 26 pontos do Palmeiras, alcançando essa marca depois da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. Como mostra a tabela abaixo, foi a quinta vitória consecutiva do , que fica atrás do na classificação no saldo de gols (14 contra sete). , com 21 pontos, e , com 20 pontos, fecham o G4.

A 11ª rodada ainda tem mais um jogo pela frente. Nesta segunda-feira, o São Paulo recebe a Chapecoense no Morumbi. Na classificação abaixo, e têm uma partida a menos porque o duelo entre eles pela sétima rodada foi adiado para o dia 7 de agosto, às 19h15, em .