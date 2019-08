Vasco critica canto homofóbico de sua torcida e pede desculpa: "preconceito é crime"

Após a polêmica envolvendo cantos homofóbicos por parte da torcida do Vasco, clube disse que irá se comprometer para criar ações educativas

Na tarde desta segunda-feira (26), o emitiu um comunicado repudiando a atitude de partes dos torcedores cruzmaltinos a respeito de cantos homofóbicos durante a vitória por 2 a 0, diante do .

Para facilitar o compartilhamento e a informação. pic.twitter.com/d9Dy0FUmys — Vasco (@VascodaGama) August 26, 2019

No último domingo (25), a equipe carioca somou mais três pontos do Brasileirão e se afastou da zona de rebaixamento. Apesar do bom resultado em casa, um ocasião marcou negativamente o duelo que precisou ser interrompido pelo árbitro Anderson Daronco.

O juiz informou o quarto árbitro da partida sobre o ocorrido e chegou a pedir ao técnico Vanderlei Luxemburgo para solicitar aos torcedores que encerrasse com os cantos homofóbicos. Imediatamente, os auto-falantes de São Januário alertaram aos fãs para que não houvesse esse tipo de manifestação.

Em nota, o Vasco pediu desculpas sobre o acontecido e se comprometeu a criar ações educativas aos torcedores. Por fim, o time ressaltou que episódios como o do último domingo “é crime”.