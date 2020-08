Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (5), pela final do Troféu Inconfidência; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quarta-feira (5), e Uberlândia se enfrentam no Mineirão, às 19h (de Brasília), pela final do Troféu Inconfidência. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Cruzeiro x Uberlândia DATA Quarta-feira, 5 de agosto de 2020 LOCAL Mineirão (MG) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Partida será realizada no estádio Mineirão (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Prestes a fazer sua estreia na do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vê no duelo desta quarta-feira a possibilidade de,além de conquistar uma taça, a chance de testar os jogadores do elenco e, por isso, o técnico Enderson Moreira deve mandar a campo uma equipe alternativa.

Já o Uberlândia quer tentar surpreender o rival para sonhar ainda com a possibilidade de uma vaga na Copa do da próxima temporada.

Provável escalação do Cruzeiro: Vitor Eudes, Machado, Ramon, Léo, Giovanni, Jean, Adriano, Mauricio, Claudinho, Stênio e Thiago..

Provável escalação do Uberlândia: Diego, Vandinho, Rogério, Plínio, Cesinha, Leandro Salino, Erick, Wandinho, Éder Luís, Luizinho e Felipe Alves.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 3 x 0 Patrocinense 1 de agosto de 2020 Caldense 0 x 1 Cruzeiro Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x -SP Série B 8 de agosto de 2020 19h (de Brasília) x Cruzeiro Série B 15 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília)

UBERLÂNDIA

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 2 (5) x (4) 2 Campeonato Mineiro 2 de agosto de 2020 Tombense 1 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 29 de julho de 2020

Próximas partidas