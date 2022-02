Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Mineiro 2022

Cruzeiro e Uberlândia se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Independência, a partir das 20h (de Brasília), pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo da O Tempo Sports, no streaming, serviço exclusivo que transmite todos os jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cruzeiro x Uberlândia DATA Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 LOCAL Estádio Independência - Horto, Belo Horizonte HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Tempo Sports, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (17), no Independência.

MAIS INFORMAÇÕES

O Cruzeiro chega para esta partida da 7ª rodada do Campeonato Mineiro, ocupando a primeira posição, com 15 pontos conquistados. A equipe vem com três vitórias seguidas na competição, sendo a última um 3 a 0 sobre a Tombense.

Para o duelo, a Raposa terá a volta do técnico Paulo Pezzolano, que estava com Covid-19, além de Gabriel Dias também infectado.

Do outro lado, o Uberlândia, que está na nona posição, vem de quatro jogos seguidos sem vitórias, sendo dois deles empates contra Vila Nova-MG e URT-MG.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Democrata-GV Campeonato Mineiro 9 de fevereiro de 2022 Tombense 0 x 3 Cruzeiro Campeonato Mineiro 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Vila Nova-MG Campeonato Mineiro 20 de fevereiro de 2022 - Sergipe x Cruzeiro Copa do Brasil 23 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

UBERLÂNDIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Uberlândia 0 x 0 Vila Nova-MG Campeonato Mineiro 9 de fevereiro de 2022 Democrata-GV 3 x 0 Uberlândia Campeonato Mineiro 12 de fevereiro de 2022

