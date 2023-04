Cruzeiro x Grêmio ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo neste sábado (22), no Independência; veja como acompanhar na TV

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam na tarde deste sábado (22), a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do SporTV 4K, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Antes de enfrentar o Náutico no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, em que perdeu por 1 a 0 na ida, o Cruzeiro buscará sua primeira vitória no Brasileirão. Na rodada de estreia, foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1.

Por sua vez, o Grêmio,que venceu o ABC por 2 a 0 na Copa do Brasil e tentará garantir sua classificação na próxima quinta-feira (27), também saiu vitorioso na rodada de estreia do Brasileiro ao bater o Santos por 1 a 0.

Em 76 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro acumulou 31 vitórias, enquanto o Grêmio registrou 24, além de 21 empates. No último confronto válido pela Série B de 2022 as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon; Richard Coelho, Ramiro; Wesley, Mateus Vital, Bruno Rodrigues; Gilberto. Técnico: Pepa.

Grêmio: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Walter Kannemann, Diogo Barbosa; Mathias Villasanti, Bitello; Vina, Franco Cristaldo, Zinho; Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Villasanti sofreu fraturas no rosto e está fora, assim como Fábio, Rodrigo Ferreira e Geromel no departamento médico.

