Cruzeiro estuda contratação de Alex Teixeira, do Vasco

Jogador agrada à comissão técnica de Paulo Pezzolano e já recebeu contato da cúpula cruzeirense no mercado da bola

O Cruzeiro avalia a possibilidade de contratação de Alex Teixeira, que defendeu as cores do Vasco em 2022. Os mineiros já estabeleceram contato com o estafe do jogador e devem formalizar uma proposta ao jogador, como soube a GOAL.

A diretoria está disposta a investir em até quatro jogadores com remuneração elevada — o novo teto salarial será de R$ 300 mil por mês. Há apenas um jogador com ordenado neste valor, o goleiro Rafael Cabral.

Alex Teixeira tem perfil que agrada à comissão técnica de Paulo Pezzolano. Ele atua em mais de uma função e tem experiência em futebol internacional — passou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Jiangsu, da China, e Besiktas, da Turquia.

A situação do atleta de 32 anos em São Januário ainda está indefinida. Ele tem contrato até dezembro de 2022 e opção de renovação por mais 12 meses, até o fim de 2023. A diretoria vascaína, contudo, não tem uma decisão sobre a permanência do atleta — a situação será definida em conversa com a nova comissão técnica.

O meia-atacante demorou a engrenar durante a segunda passagem pelo Vasco da Gama — o jogador participou de 15 jogos, somando 395 minutos em campo, com dois gols marcados e uma assistência.