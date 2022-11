De saída do São Paulo, Reinaldo foi oferecido ao Atlético-MG e interessa a Cruzeiro e Fortaleza

Lateral esquerdo ainda tem proposta do Fluminense no mercado da bola. Ele quer assinar por dois anos com o novo clube

O lateral esquerdo Reinaldo não permanecerá no São Paulo em 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo Uol e confirmada pela GOAL. A reportagem apurou ainda que o jogador de 33 anos foi oferecido ao Atlético-MG e tem consultas de Cruzeiro e Fortaleza, além de ter uma proposta do Fluminense.

O atleta foi procurado pelo Tricolor paulista e ouviu que está fora dos planos para a próxima temporada — o contrato se encerra em 31 de dezembro de 2022, mas não será prorrogado. O valor do salário — R$ 4,5 milhões por temporada na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) — foi usado como justificativa pela gestão de Julio Casares. O presidente e o diretor de futebol Carlos Belmonte Sobrinho pretendem reduzir os gastos com veteranos a partir do próximo ano.

Em que pese a saída do atleta ao fim do contrato, ele deve viajar com a delegação são-paulina para o jogo contra o Goiás, no domingo (13), às 16h (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro.

O fim da passagem pelo São Paulo foi informado há algum tempo a Reinaldo. Não à toa o atleta foi oferecido ao Atlético-MG por intermediários antes da lesão de Guilherme Arana. A diretoria do Galo, contudo, não demonstrou interesse na contratação. Ele é avaliado como um jogador interessante, mas que tem idade avançada nos bastidores do clube.

Cruzeiro e Fortaleza fizeram consultas para saber a situação de Reinaldo no Morumbi. Ambos procuram laterais para a próxima temporada e veem o jogador como um nome interessante para 2023. O Austin FC, dos Estados Unidos, também demonstrou o desejo de contratá-lo para o ano seguinte.

A única proposta oficial apresentada a Reinaldo é do Fluminense. A pedido de Fernando Diniz, os cariocas formalizaram uma oferta de duas temporadas — exigência do atleta no mercado da bola — para janeiro de 2023. A situação ainda é avaliada pelo estafe de Reinaldo.

Os valores apresentados são inferiores aos R$ 4,5 milhões anuais que ele recebia no Morumbi. A situação financeira do Flu é o que inviabiliza o negócio neste momento.

Reinaldo tem 55 partidas pelo São Paulo em 2022, sendo 41 como titular. No período, somou 3.533 minutos em campo, com oito gols e oito assistências.