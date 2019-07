Cruzeiro e River Plate compartilham ídolos e grandes jogos

Mineiros e argentinos voltam a se enfrentar, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Libertadores da América

e se enfrentam, às 19h15 desta terça-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da da América. Um confronto continental dos mais tradicionais, que já decidiu título e que, de forma impressionante, não terminou empatado nenhuma vez em 15 oportunidades.

O último encontro entre as partes foi em 2015, quando os argentinos – atuais campeões – eliminaram a nas quartas de final da Libertadores, no caminho rumo ao terceiro de seus quatro títulos. Nos enfrentamentos anteriores, contudo, os mineiros tiveram ampla vantagem: venceram os sete anteriores, eliminando os Millonarios na Copa Mercosul de 1998 e conquistando a do mesmo ano.

Título sobre o River Plate, aliás, sempre traz boas lembranças aos cruzeirenses, que conquistaram a sua primeira Libertadores, em 1976, justamente sobre os Millonarios.

🇦🇷🇧🇷 Uma história que já teve final de #Libertadores, vencida pelo @Cruzeiro em 1976. No último mata-mata, deu @RiverPlate em 2015.



🏆 Vem aí um jogão, com décadas de rivalidade em torneios @CONMEBOL. A história é pesada e seguirá nesta terça... pic.twitter.com/aeuM3CY76B — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) 22 de julho de 2019

Sorín e Perfumo sendo homenageados por Cruzeiro e River Plate antes do jogo entre as duas equipes pela Libertadores 2015 em Buenos Aires. pic.twitter.com/xyqRniJSiA — Cruzeiro em Fotos (@cruzeiroemfotos) 12 de novembro de 2016

Mas se a história conta com confrontos importantes, ela também une ambas as camisas com ídolos. O zagueiro Roberto Perfumo e o lateral Juan Pablo Sorín são os maiores exemplos: inclusive, em 2015, um ano antes do falecimento de Perfumo, os dois foram homenageados por Cruzeiro e River antes do jogo de ida daquelas quartas de final de Libertadores.