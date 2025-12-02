+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Brasileirão
team-logoCruzeiro
team-logoBotafogo
Mounique Vilela

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Notícias e prováveis escalações

Sem chances de título, o Cruzeiro agora foca na preparação para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Para o confronto desta quinta-feira, a expectativa é de que o técnico Leonardo Jardim utilize força máxima. No momento, a Raposa ocupa a terceira posição, com 69 pontos, e já está garantida na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Por outro lado, o Botafogo, em quinto lugar, com 59 pontos, pode garantir vaga direta na Libertadores já nesta rodada. Para isso, precisa vencer e torcer para uma vitória do Grêmio sobre o Fluminense, além de um tropeço do Bahia, empate ou derrota, contra o Sport..

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro); Arthur Cabral (Kadir).

Brasileirão
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Desfalques

Cruzeiro

Gabigol cumprirá suspensão, enquanto Marquinhos, Wanderson e Janderson estão no departamento médico.

Botafogo

Jeffinho, Mateo Ponte e Santi Rodríguez estão suspensos. Já Bastos, Nathan Fernandes; Neto, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Danilo e Barboza estão machucados.

Quando é?

  • Data: quinta-feira, 04 de dezembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

CRU
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/6
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
3/5

Últimos confrontos diretos

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 33 vitórias, contra 19 do Botafogo, além de 28 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 2 a 0.

CRU

Outros

BOT

3

Vitórias

2

Empates

0

8

Gols feitos

2
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
1/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

Publicidade

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0