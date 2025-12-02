Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Record na TV aberta, do canal CazéTV no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Sem chances de título, o Cruzeiro agora foca na preparação para a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Para o confronto desta quinta-feira, a expectativa é de que o técnico Leonardo Jardim utilize força máxima. No momento, a Raposa ocupa a terceira posição, com 69 pontos, e já está garantida na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Por outro lado, o Botafogo, em quinto lugar, com 59 pontos, pode garantir vaga direta na Libertadores já nesta rodada. Para isso, precisa vencer e torcer para uma vitória do Grêmio sobre o Fluminense, além de um tropeço do Bahia, empate ou derrota, contra o Sport..

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero e Christian; Matheus Pereira, Arroyo e Kaio Jorge.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Joaquín Correa (Montoro); Arthur Cabral (Kadir).

Desfalques

Cruzeiro

Gabigol cumprirá suspensão, enquanto Marquinhos, Wanderson e Janderson estão no departamento médico.

Botafogo

Jeffinho, Mateo Ponte e Santi Rodríguez estão suspensos. Já Bastos, Nathan Fernandes; Neto, Kaio Pantaleão, Matheus Martins, Danilo e Barboza estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 04 de dezembro de 2025

quinta-feira, 04 de dezembro de 2025 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio Mineirão - Belo Horizonte, MG

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro soma 33 vitórias, contra 19 do Botafogo, além de 28 empates. No último encontro válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2025, a Raposa venceu por 2 a 0.

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis