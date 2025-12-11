Semifinal da Copa do Brasil 2025: jogos, times classificados, quando é, onde assistir e mais

Os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil acontecem em 10 e 11 de dezembro, enquanto os jogos de volta acontecem no dia 14 do mesmo mês.

As finais da Copa do Brasil estão programadas para o mesmo mês, na quarta-feira do dia 17 e para o domingo do dia 21 de dezembro, conforme o cronograma estabelecido pela entidade.

Inicialmente, as semifinais da Copa do Brasil estavam marcadas para os dias 5 e 19 de outubro, com a decisão prevista para 2 e 9 de novembro. Agora, para ajustar a logística da temporada e facilitar a participação de um eventual campeão da Libertadores na Copa Intercontinental no fim do ano, o torneio de mata-mata foi reprogramado para terminar apenas após o Brasileirão.

Com a alteração, o Campeonato Brasileiro terá seu encerramento antecipado de 21 para 7 de dezembro, enquanto a Copa do Brasil será concluída em 21 de dezembro. Como nenhum clube que disputa a Copa do Brasil poderá conquistar a Libertadores, a mudança abre espaço para que um time brasileiro que chegue à Copa Intercontinental tenha calendário menos apertado.