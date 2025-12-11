+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gui NegãoRodrigo Coca/Agência Corinthians
Bruna Lima

Semifinal da Copa do Brasil 2025: jogos, times classificados, quando é, onde assistir e mais

Com os jogos de ida em andamento, veja tudo sobre a fase que revelará os finalistas da competição

A Copa do Brasil 2025 está em sua reta decisiva, com as semifinais em andamento ao longo do mês de dezembro e definindo os finalistas que disputarão o título. Os jogos de ida acontecem no dia 10 de dezembro, enquanto as partidas de volta estão previstas para a semana do dia 14.

Veja a seguir...

  • Thiago SilvaMARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

    Os classificados para as semifinais da Copa do Brasil 2025

    Q1: Cruzeiro x  Atlético-MG

    • Ida: 27/08 - 19h30 (de Brasília) - Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro (Arena MRV)
    • Volta: 11/09 - 19h30 (de Brasília) - Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG  (Mineirão)

    *Cruzeiro classificado

    Q2: Corinthians x Athletico-PR

    • Ida: 27/08 - 21h30 (de Brasília) - Athletico-PR 0 x 1 Corinthians (Ligga Arena)
    • Volta: 10/09 - 21h30 (de Brasília) - Corinthians 2 x 0 Athletico-PR (Neo Química Arena)

    *Corinthians classsificado

    Q3: Botafogo x Vasco 

    • Ida: 27/08 - 21h30 (de Brasília) - Vasco 1 x 1 Botafogo (São Januário)
    • Volta: 11/09 - 21h30 (de Brasília) - Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco (Nilton Santos)

    *Vasco classificado

    Q4: Fluminnese x Bahia

    • Ida: 28/08 - 19h30 (de Brasília) - Bahia 1 x 0 Fluminense (Arena Fonte Nova)
    • Volta: 10/09 - 19h (de Brasília) - Fluminense 2 x 0 Bahia (Maracanã)

    *Fluminense classificado

  • FBL-SUDAMERICANA-RACINGURU-CORINTHIANSAFP

    Os confrontos das semifinais da Copa do Brasil

    O chaveamento até a grande decisão já foi definido Desta forma, os confrontos são os seguintes:

    S1: Cruzeiro x Corinthians

    • IDA: Cruzeiro 0 x 1 Corinthians, no Mineirão, 10 de dezembro, às 21h30 (de Brasília)
    • VOLTA: Corinthians x Cruzeiro, na Neo Química Arena, 14 de dezembro, às 18h (de Brasília)
      S2: Vasco da Gama x Fluminense
    • IDA: Vasco da Gama x Fluminense, no Maracanã, 11 de dezembro, às 20h (de Brasília)
    • VOLTA: Fluminense x Vasco da Gama, no Maracanã, 14 de dezembro, às 20h30 (de Brasília)

  • Quando são os jogos das semifinais da Copa do Brasil?

    Os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil acontecem em 10 e 11 de dezembro, enquanto os jogos de volta acontecem no dia 14 do mesmo mês.

    As finais da Copa do Brasil estão programadas para o mesmo mês, na quarta-feira do dia 17 e para o domingo do dia 21 de dezembro, conforme o cronograma estabelecido pela entidade.

    Inicialmente, as semifinais da Copa do Brasil estavam marcadas para os dias 5 e 19 de outubro, com a decisão prevista para 2 e 9 de novembro. Agora, para ajustar a logística da temporada e facilitar a participação de um eventual campeão da Libertadores na Copa Intercontinental no fim do ano, o torneio de mata-mata foi reprogramado para terminar apenas após o Brasileirão.

    Com a alteração, o Campeonato Brasileiro terá seu encerramento antecipado de 21 para 7 de dezembro, enquanto a Copa do Brasil será concluída em 21 de dezembro. Como nenhum clube que disputa a Copa do Brasil poderá conquistar a Libertadores, a mudança abre espaço para que um time brasileiro que chegue à Copa Intercontinental tenha calendário menos apertado.

  • Onde assistir às semifinais da Copa do Brasil?

    • TV Globo (TV aberta)
    • SporTV (TV fechada)
    • Premiere (pay-per-view)
    • Globoplay (streaming)
    • Prime Video (streaming)
    • GE TV (YouTube e streaming)
