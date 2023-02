Cruzeiro avalia investida pelo atacante Wellington Silva

Jogador de 30 anos está livre no mercado da bola desde que deixou o Gamba Osaka, do Japão

O Cruzeiro avalia a possível contratação de Wellington Silva no mercado da bola, como soube a GOAL. O atacante de 30 anos é avaliado pelo departamento de futebol, e o clube estuda uma proposta nesta janela de transferências.

Livre desde que deixou o Gamba Osaka, do Japão, em 1º de fevereiro, o atleta é um nome que se encaixa no perfil desejado pela cúpula de Ronaldo Fenômeno. A contratação do jogador não demandaria gastos neste momento.

O CEO do clube, Gabriel Lima, e o diretor de futebol Pedro Martins discutem o investimento no atleta com o técnico Paulo Pezzolano e os demais responsáveis pelo futebol. O atleta é avaliado pelo departamento a fim de minimizar erros.

Revelado pelas divisões de base do Fluminense, Wellington Silva tem passagens por Arsenal, Levante, Almería e Bolton. Em 2016, ele voltou ao Flu. Entre 2018 e 2020, ficou emprestado ao Internacional. O atacante se transferiu para o futebol japonês em março de 2021 e ficou livre há pouco mais de uma semana.

Na passagem pelo Gamba Osaka, Wellington Silva fez 36 partidas, com cinco gols e cinco assistências. Neste período, ele ficou em campo por 1.487 minutos.