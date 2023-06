Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (3), pela nona rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

No Independência, o América-MG recebe o Corinthians na noite deste sábado (3), a partir das 18h30 (de Brasília), em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Em sexto lugar com 13 pontos, o Cruzeiro vem de um empate no jogo passado. A Raposa, no entanto, amargou a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil, e agora foca as suas atenções ao Brasileirão. O atacante Bruno Rodrigues, com problema físico, é dúvida.

"Não posso falar sobre isso (presença no clássico). Tem que ver com a fisioterapia, com os médicos. Joguei no sacrifício (contra o Grêmio). Desde o dia que cheguei aqui tentei dar o melhor. Vamos ver se sábado eu estarei preparado para jogar", disse o jogador.

Do outro lado, o Atlético-MG chega pressionado, já que empatou na rodada anterior, além de ter sido eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis e de forma polêmica: com o técnico Eduardo Coudet poupando parte de seus titulares.

"É difícil falar nessas horas. É sempre doloroso perder e ninguém queria isso. Mas o Galo é forte, é vingador. Essa eliminação vai servir como aprendizado para o nosso time ser ainda mais Galo. Temos objetivos grandes ao longo do ano e vamos lutar incansavelmente para sermos campeões", escreveu o atacante Paulinho em sua rede social.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Cruzeiro ganhou cinco vezes, o Atlético-MG dez, além de cinco empates. Clique aqui e confira o histórico do dérbi.

Prováveis escalações

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Filipe Machado, Wallisson (Neto Moura) e Mateus Vital; Wesley, Stênio (Bruno Rodrigues) e Gilberto (Henrique Dourado).

Atlético-MG: Everson, Mariano, Jemerson e Nathan Silva, Rubens; Battaglia, Patrick, Hyoran (Igor Gomes), Vargas, Paulinho e Hulk.

Desfalques

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Zaracho e Pavón cumprem suspensão.

Quando é?