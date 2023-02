Cruzeiro x Atlético-MG: quem venceu mais vezes o clássico e quais são as polêmicas na contagem?

Maiores rivais de Minas Gerais disputam o clássico há 100 anos e há divergências entre os números do confronto pelos clubes

Que Cruzeiro x Atlético Mineiro é um dos maiores e mais importantes clássicos do Brasil, ninguém questiona, e isso volta a ficar claro em 2023, já que as duas equipes estão na Série A e terão muitos embates nesta temporada.

O motivo de dúvidas, contudo, é uma questão matemática sobre o confronto. O grande desafio de elaborar um retrospecto de um duelo que já acontece há 100 anos é o fato de que os dois times contabilizam as partidas de maneira diferente e isso cria um grande impasse.

Muitos clássicos pelo Brasil adotaram um sistema único de contagem para seus jogos. O Gre-Nal (Grêmio x Internacional), o Ba-Vi (Bahia x Vitória) e até o Fla-Flu (Flamengo x Fluminense) trabalham em harmonia numérica das estatísticas. No icônico duelo de Minas Gerais, porém, a realidade é diferente.

Mas, afinal, quem venceu mais os clássicos entre Cruzeiro e Atlético Mineiro? A GOAL te responde abaixo!

Qual foi o último confronto e qual será o próximo entre Atlético-MG e Cruzeiro?

No dia 2 de abril de 2022, em confronto válido pela final do Campeonato Mineiro, no Mineirão, o Galo acabou se sobressaindo ao rival e venceu o Cabuloso por 3 a 1, com dois gols de Hulk e um de Nacho pelo lado atleticano, e Edu marcando pelo Cruzeiro.

O próximo duelo será pela fase de grupos do torneio estadual de 2023 e coloca os rivais frente a frente novamente. O jogo acontece nesta segunda-feira (13), às 20h (de Brasília), no Estádio Independência.

Quem venceu mais? A contagem do Cruzeiro

Igor Sales/Cruzeiro

A contagem dos clássicos pelo lado de Cruzeiro soma:

499 jogos

170 vitórias

132 empates

196 derrotas

639 gols marcados

701 gols sofridos

Quem venceu mais? A contagem do Atlético

Atlético-MG

A contagem dos clássicos pelo lado de Galo soma:

517 jogos

209 vitórias

137 empates

171 derrotas

732 gols marcados

650 gols sofridos

Qual a origem da confusão nas contagens?

Bruno Cantini / Agência Galo / Atlético

O principal motivo que faz com que as duas equipes contem as partidas de maneiras diferentes está no período do início dos clássicos. A primeira partida entre os dois clubes aconteceu em 17 de abril de 1921 e desde esse período até meados da década de 1940, não havia a prática de se registrar em súmula oficial os dados e resultados dos jogos. Por isso, há muitos placares que são questionados e podem até ser revistos.

O Atlético Mineiro contabiliza todas as vezes que as equipes foram ao campo de jogo e se enfrentaram. Curiosamente, porém, há partidas que entraram nas contas da Raposa que não constam nos registros do Galo.

Em 2007, os dois clubes tentaram dialogar para unificar os números e, assim, poder fazer uma divulgação mais sólida e precisa a respeito dos números. Entretanto, não houve acordo entre as partes e ambos continuaram a seguir caminhos opostos e isso não deve se resolver tão cedo.