Cruzeiro acerta com Ricardo Rocha como novo gerente de futebol

Após definir Vanderlei Luxemburgo como novo técnico, Raposa e ex-jogador definem acordo nesta quarta-feira

O Cruzeiro acertou com Ricardo Rocha para integrar seu departamento de futebol nesta quarta-feira (3). A Raposa e o tetracampeão mundial alinharam os detalhes finais e sacramentaram o acordo, após uma conversa inicial. Ricardo Rocha provavelmente começará a trabalhar a partir da próxima segunda-feira.

Após o Cruzeiro definir Vanderlei Luxemburgo como novo técnico, o ex-jogador entrou na pauta do clube. A ideia é que Ricardo Rocha seja uma espécie de diretor técnio e atue como elo entre comissão, elenco e diretoria.

"O Vanderlei deu ideia de ter o Ricardo Rocha, como diretor técnico, que ele nunca trabalhou junto, para poder compor. É um cargo que a gente já teve ocupado, como ex-jogador. Jornalista conhecido, passou por grandes órgãos de imprensa, tem esse traquejo. Então, você ter um penta (Belleti) e um tetra (Ricardo Rocha) dentro da comissão, traz muita coisa", disse o presidente do Cruzeiro Sérgio Santos Rodrigues.

Ricardo Rocha tem boa relação com Luxemburgo e exerceu função parecida no São Paulo, no qual foi gerente de futebol ao lado do à época diretor executivo Raí. No Cruzeiro, a função de diretor de futebol é de Rodrigo Pastana, que permanecerá no cargo.

Até acertar com o Cruzeiro, o tetracampeão mundial com a seleção brasileira (1994) dava palestras e participava de eventos.

Na última terça-feira, o Cruzeiro anunciou a volta de Luxemburgo como treinador. Ele substitui Mozart no cargo e assume o time na zona de rebaixamento da Série B, na 18ª colocação, com 13 pontos.