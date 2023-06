Croácia x Espanha ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Liga das Nações

Seleções decidem o título da Uefa Nations League neste domingo (18); veja como acompanhar na TV e na internet

Croácia e Espanha se enfrentam na tarde deste domingo (18), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio De Kuip, nos Países Baixos, pela final da Liga das Nações. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Croácia chegou à decisão da Nations League depois de terminar a primeira na liderança do Grupo 1, com 13 pontos, e eliminar a Holanda por 4 a 2 na semifinal. Até agora, soma cinco vitórias, um empate e uma derrota

"Conhecemos muito bem a Espanha, eles gostam de posse de bola, têm uma grande individualidade e um grande estilo técnico, são muito rápidos, é uma equipe de topo. Temos experiência de enfrentá-los em Copenhagen na EURO 2020, onde perdeu na prorrogação. Mas, temos qualidade para jogar contra eles.", afirmou o técnico Zlatko Dalić.

Do outro lado, a Espanha chegou à final após terminar a Liga A na liderança do Grupo 2, com 11 pontos. Após dois empates em seus primeiros jogos contra Portugal e República Tcheca, a equipe se recuperou e alcançou três vitórias em um total de seis jogos disputados. No entanto, enfrentaram uma derrota para a Suíça ao longo da competição. Já na semifinal, os espanhóis venceram a Itália por 2 a 1.

"A Croácia não é um time comum. Eles são um pouco anárquicos. Modrić vai aparecer em todos os lugares, Brozović vai cair fundo, Kovacić faz o que quer... 'venceu em Mundiais, EURO e Liga das Nações mostraram que estão entre os melhores. Quero que vençamos este torneio, em parte porque nos ajudará a ficar mais perto de vencer os próximos em que competirmos também.", afirmou Rodri.

Em nove jogos disputados entre as equipes, a Espanha soma cinco vitórias, contra três da Croácia, além de um empate. No último encontro válido pelas oitavas de final da Euro 2020, a Espanha venceu nos pênaltis por 5 a 3.

Prováveis escalações

Croácia: Livaković; Juranović, Vida, Šutalo, Perišić; Modrić, Kovačić, Brozović; Pašalić, Kramarić, Ivanušec. Técnico: Zlatko Dalić.

Espanha: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Fati; Morata. Técnico: Luis de la Fuente.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Espanha

Não há desfalques confirmados.

Quando é?