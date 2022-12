Croácia x Marrocos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

Equipes entram em campo lutando pela terceira posição do Mundial do Qatar; veja como acompanhar na TV e na internet

Croácia e Marrocos se enfrentam na tarde deste sábado (17), a partir das 12h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa, pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo do Qatar. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Na TV Globo, o jogo será narrado por Rent Silveira. Já no SporTV, Everaldo Marques comandará a transmissão. Os demais comentaristas de ambos os canais ainda não foram confirmados.

Vindo de uma dolorida derrota para a Argentina na semifinal, a Croácia "junta os cacos" para tentar se despedir do Mundial com uma vitória. Apesar de não possuir desfalques confirmados, o experiente camisa 10, Luka Modric é dúvida após ter levado uma bolada na cabeça durante o duelo contra os hermanos, enquanto Brozovic e Gvardiol têm problemas físicos.

Em entrevista coletiva, o atacante Kramaric projetou "uma nova final" para os croatas no Qatar. "Eles vão se jogar de cabeça. Porque eles podem se tornar heróis, pode ser imortalizados em seu país. No final, esta partida vale a vida . Não será um amistoso".

"Eles têm jogadores talentosos que darão suas vidas para vencer. Será uma partida muito parecida com a primeira. Tanto na luta quanto na paciência. Não haverá margem para erro. Eles mostraram contra a França que podem lidar com os maiores times. Acho que será um jogo muito parecido. Será uma questão de tempo, a qualidade individual pode decidir", completou.

Do outro lado, nem mesmo a derrota por 2 a 0 para os franceses diminuiu o feito do Marrocos, já que a seleção se torna a primeira a disputar um terceiro lugar em uma Copa. Os marroquinos preferem destacar o seu feito no Mundial, mirando a possibilidade de fazer mais uma vez história dentro da competição.

"A gente ficou na frente de Brasil, Espanha, Alemanha... Essas grandes escolas do futebol. Isso é bom para a gente, mas na África temos que fazer isso regularmente se quisermos colocar o Marrocos no mapa do futebol ", disse o técnico Walid Regragui.

"Não devemos nos empolgar demais. Precisamos mostrar isso regularmente para provar que não é por acaso", concluiu.

Vale lembrar que Croácia e Marrocos já se enfrentaram nesta edição do Mundial. Na ocasião, as equipes empataram sem gols, pela primeira rodada da fase de grupos.

Escalações

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Sutalo, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Provável escalação da Marrocos: Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Desfalques

Croácia

Sem desfalques confirmados.

Marrocos

Sem desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Croácia é favorita contra o Marrocos nas odds da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,38 na vitória dos croatas, $ 3,45 no empate e $ 3,10 caso os marroquinos vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,94 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,92 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se a decisão terá gols em ambos os tempos, pagando-se $ 1,80 caso positivo, e $ 1,98 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros da Croácia na Copa 2022

Getty

Andrej Kramaric: 2 gols.

Marko Livaja, Lovro Majer, Ivan Perisic e Bruno Petkovic: 1 gol.

Artilheiros do Marrocos na Copa 2022

Getty

En-Nesyri: 2 gols.

Aboukhal, Saisse Ziyech: 1 gol.

Croácia e Marrocos: Participações em Copas

(C)Getty Images

A Croácia está na sua sexta Copa do Mundo (1998, 2002, 2006, 2014, 2018 e 2022). Anteriormente, os croatas faziam parte da Iugoslávia, que chegou a ficar em terceiro lugar em 1930. Já a seleção da Croácia, foi vice-campeã na última edição da Copa. Na ocasião, foi derrotada pela França por 4 a 2.

Já o Marrocos está na sua sétima Copa do Mundo (1970, 1986, 1994, 1998 e 2018), com melhor na campanha em 1986, quando foi o melhor de seu grupo e acabou ficando n 11ª posição.

Quando é?