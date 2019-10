Cristiano Ronaldo atinge novo recorde na Liga dos Campeões

O português igualou, com gol marcado sobre o Leverkusen, marca de Raúl; Messi pode igualar e até superar nesta quarta

A não teve grandes dificuldades para bater o por 3 a 0, nesta terça-feira (01), em duelo válido pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Higuaín abriu o placar, Bernardeschi ampliou e, já no finalzinho, Cristiano Ronaldo apareceu para completar o placar. E para atingir mais um recorde em sua carreira.

O maior artilheiro na história da (128) igualou a marca de Raúl, outro ídolo que escreveu história com a camisa 7 do , que balançou as redes de 33 adversários diferentes na competição europeia.

O jogador da Juventus, contudo, pode ver Lionel Messi igualar, e até passar esta barreira. O argentino jamais fez gol sobre a de Milão, adversária do nesta quarta-feira (02). Messi, que vem se recuperando de lesão e foi relacionado para o duelo, soma 32 gols contra adversários distintos.