Cristiano Ronaldo nunca se aproveitou tanto dos pênaltis por artilharia na Serie A

Veja os números do português comparados a Ciro Immobile e Romelu Lukaku, rivais na briga pela artilharia

Cenas comuns: vitória da por 2 a 1 sobre a , com dois gols de Cristiano Ronaldo. Um deles, de pênalti.

A fama de "Penaldo" já vem de longa data: alguns críticos do português afirmam que o jogador marca gols de pênalti de forma desproporcional a outros atletas da mesma posição e levaria vantagem por isso.

Nesta temporada do Campeonato Italiano, a briga pela marca de maior goleador está restrita a apenas dois centroavantes: Cristiano Ronaldo, na Juventus, e Ciro Immobile, na Lazio, ambos com 30 gols. No duelo entre eles, nesta segunda-feira (20), ambos marcaram de pênalti. Mas é verdade que CR7 marca um número desproporcional de gols de penalidades máximas se comparado aos rivais?

Sim e não: realmente, nesta temporada, a Velha Senhora vem se aproveitando de um número absurdo de pênaltis - a italiana é, de longe, a liga que mais marcou tais infrações. Assim, Cristiano, com 12 gols de pênalti, alcançou uma marca histórica como o atleta com mais tentos deste tipo em uma edição do Campeonato Italiano em toda a história da competição.

⚽ - Most Serie A penalty goals in one season



12 - @ciroimmobile in 2019/20

12 - @Cristiano in 2019/20

12 - Giuseppe Signori in 1995/96#JuveLazio — Gracenote Live (@GracenoteLive) July 20, 2020

Mas o português não está sozinho. Ciro Immobile, empatado na artilharia com o craque da Juve, também chegou na mesma marca nesta segunda-feira (20), com seus 12 gols de pênalti. Romelu Lukaku, terceiro colocado e artilheiro da Inter, marcou seis de seus 21 gols de pênalti. Uma média alta, mas menor que a dos dois líderes.

Evidentemente, equipes mais propositivas e que ataquem mais vão ter mais penalidades assinaladas. Além disso, o VAR, que chegou na em 2017, está mais consolidado e gera um número maior de infrações do que no passado.

Mesmo que a fama de "Penaldo" tenha um quê de verdade, não é nenhum demérito marcar de pênalti: Cristiano Ronaldo ainda não errou nenhuma cobrança nesta temporada da Serie A italiana. Ele está fazendo o seu papel perfeitamente e recebe os méritos por isso.

Esta, por sinal, é a temporada mais artilheira de CR7 em pênaltis: o craque marcou 40% de seus gols na Serie A italiana à partir daí. Em 2011/12, marcou os mesmos 12 gols de pênalti, mas balançou as redes 46 vezes (26% de seus gols foram marcados em penalidades máximas).