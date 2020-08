Cristiano Ronaldo teria se oferecido ao Barcelona, diz jornalista

A segunda eliminação precoce na Liga dos Campeões teria feito o português repensar seu futuro em Turim

O pode ser o novo time de Cristiano Ronaldo. Pelo menos é o que informou Guillem Balagué no programa BBC Radio 5 Live Sport. Segundo o jornalista, após a eliminação da na Liga dos Campeões, o empresário do português começou conversas com diversos clubes para uma possível transferência do jogador.

Além do Barcelona, o que seria a grande bomba dos últimos tempos em questão de contratações, outros clubes surgem como interessados como times da e o . O clube francês, por sinal, vem sendo especulado nos últimos dias como possível destino de Cristiano Ronaldo. Com isso, consequentemente, Neymar deixaria o clube.

Desde que chegou na Juventus, o atacante português conquistou dois Scudettos, mas não foi bem na Liga dos Campeões, saindo precocemente da competição nas duas temporadas longe de Madri. À nível individual, o jogador também não obteve o sucesso que o consagrou nos últimos anos, o que teria feito o craque repensar seu futuro na .

Mais times

Segundo Balagué, o maior problema para uma transferência de Cristiano Ronaldo - seja lá para qual clube for - é o salário, que chega a quase 23 milhões de euros por ano (quase R$ 150 milhões). A cifra é muito difícil de ser atingida no futebol atual devido a pandemia, que assolou a economia de diversos clubes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Fora isso, há o investimento que a Juve fez para ter o jogador: 100 milhões de euros. A Velha Senhora não irá liberar o jogador por muito menos do que isso. Porém, a informação reascende um antigo sonho de milhões de fanáticos do futebol que sonham em, um dia, ver Cristiano Ronaldo e Leo Messi atuando juntos.