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Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Cristiano Ronaldo sofre mais uma grande decepção

Al-Nassr x Gamba Osaka
Al-Nassr
Gamba Osaka
AFC Champions League Two

Cristiano Ronaldo mais uma vez não conseguiu conquistar um título com o Al Nassr. O clube saudita de ponta sofreu uma surpreendente derrota na noite de sábado na final da AFC Champions League Two contra o Gamba Osaka. Os japoneses venceram por 1 a 0 em Riade e, com isso, fizeram história.

Para o Al Nassr, é mais um duro golpe em uma semana já difícil. Antes disso, a comemoração do título na Arábia Saudita havia sido adiada após um erro doloroso do goleiro Bento nos acréscimos. Também na final do torneio asiático, tudo correu de forma bem diferente do planejado para a equipe de Cristiano Ronaldo.

O Al Nassr começou razoavelmente bem a partida e criou várias chances na fase inicial. Um gol parecia apenas uma questão de tempo, mas foi justamente do outro lado que o Gamba Osaka atacou. Aos trinta minutos de jogo, Deniz Hümmet colocou os japoneses surpreendentemente na frente.

O gol de Hümmet surgiu do nada. Foi apenas a segunda tentativa de gol do Gamba Osaka, que aproveitou com extrema eficácia as poucas oportunidades que teve na área. O Al Nassr, por outro lado, continuou desperdiçando chances e viu a frustração aumentar ao longo do primeiro tempo.

Antes do intervalo, o clube saudita tentou nada menos que doze vezes marcar, mas nenhuma delas resultou no empate. Após o intervalo, o panorama do jogo quase não mudou. O Al Nassr teve a posse de bola o tempo todo e registrou, no final, 72% de posse de bola, mas mal conseguiu criar perigo de verdade. Ronaldo e seus companheiros não conseguiram abalar seriamente a defesa japonesa.

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O Gamba Osaka resistiu com bravura e se manteve firme até os minutos finais. Com isso, o clube japonês registrou sua sexta partida sem sofrer gols no torneio. A organização na defesa acabou sendo a base para uma noite histórica.

Com essa vitória, o Gamba Osaka se torna o primeiro time japonês a conquistar a AFC Champions League Two. Para o Al Nassr e Ronaldo, a espera por um novo título continua, enquanto a pressão sobre o time de estrelas aumentará ainda mais à medida que a temporada se aproxima do fim.

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