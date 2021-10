Cristiano Ronaldo se torna primeiro jogador a bater 10 hat-tricks por uma seleção

O português já marcou 58 hat-tricks na carreira, incluindo 10 pela seleção de Portugal

Cristiano Ronaldo não para de bater recordes em sua carreira. Dessa vez, o português se tornou o primeiro jogador a marcar 10 hat-tricks por uma seleção. Isso só aconteceu após Portugal vencer a partida contra Luxemburgo por 5 a 0, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

No duelo, Cristiano marcou dois gols de pênaltis antes de um gol de cabeça no final do jogo, com Bruno Fernandes e João Palhinha também entrando em ação.

A estrela do Manchester United tem, agora, 115 gols marcados por Portugal, tendo também acertado a rede na vitória por 3 a 0, diante do Qatar em um amistoso. Com isso, o jogador estabeleceu mais um marco na sua carreira e na história do futebol.

O português já marcou 58 hat-tricks na carreira, incluindo 10 por Portugal, ou seja, ele se isola no ranking como o jogador que mais marcou hat-tricks por um país.

Além disso, o jogador de 36 anos também ampliou sua liderança no topo da lista de artilheiros de todos os tempos por seleções - com 115 gols -, já que agora está seis vezes à frente da lenda iraniana, Ali Daei - que inicialmente viu seu recorde de 15 anos ser quebrado pelo cinco vezes Bola de Ouro, ainda em setembro.

Cristiano Ronaldo não para! 🔥



O craque chegou aos 58 hat-tricks na carreira, o décimo pela seleção de Portugal! 😮 pic.twitter.com/tkoaZRrfqs — Goal Brasil (@GoalBR) October 12, 2021

Para completar a lista de recordes, Cristiano se tornou o segundo jogador com mais partidas por uma seleção. Diante de Luxemburgo, CR7 somou 182 jogos com a camisa de Portugal - superando Sergio Ramos, com 181 partidas.

Segundo a Fifa, o recorde mundial pertence ao jogador da Malásia, Soh Chin Ann, com 195 jogos, ou seja, Cristiano está há 13 jogos de bater outro recorde.

O atacante do Manchester United e de Portugal utilizou suas redes socias para fazer um agradecimento após o jogo: "Mais uma vitória, mais um passo em direção ao nosso objetivo, mais uma noite histórica em defesa das nossas cores!"

“Tudo fica mais fácil quando jogamos em casa e diante de um público que se preocupa conosco do primeiro ao último minuto."

"Eu prometi que estaria sempre procurando cada vez mais e mais! Está no meu DNA e no nosso DNA, nunca estamos contentes, nunca abaixamos os braços e sempre lutamos."

A seleção de Portugal está a um ponto da Sérvia, líder do Grupo A, após sua última vitória. O resultado contra Luxemburgo colocou um rumo certo para uma vaga na Copa do Mundo de 2022 no Qatar, com Cristiano Ronaldo ansioso para continuar liderando a equipe de Fernando Santos.