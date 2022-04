Cristiano Ronaldo pode ser punido por derrubar celular de torcedor?

No último sábado (09), o Everton recebeu o Manchester United no Goodison Park e protagonizou a vitória por 1 a 0, em duelo, no entanto, comandado pelos Red Devils e salvo por Pickford, goleiro dos donos da casa. Cristiano Ronaldo, em momento de irritação após a derrota, foi flagrado dando tapa em celular de torcedor dos Toffees, derrubando o aparelho no chão.

Após o incidente, Cristiano Ronaldo se desculpou em suas redes sociais e convidou o torcedor para assistir a um jogo no Old Trafford, mas Jake, o jovem que teve seu celular derrubado pelo português, deixou claro que não quer ver o camisa 7 dos Reds, assim como confirmou Sarah Kelly, sua mãe, ao Liverpool Echo:

"A meu ver, se alguém o agredisse na rua e depois nos convidasse para jantar, não iríamos. Só porque ele é Cristiano Ronaldo, por que faríamos isso? É como se devêssemos um favor a ele, mas sinto muito, não devemos. Recusamos gentilmente a oferta de ir para o United porque Jake não quer ir para lá e não quer ver Ronaldo. Ele deixou isso bem claro".

A mãe de Jake ainda relatou que seu filho possui autismo, e filmava todos os atletas da equipe visitante quando estes saiam para o vestiário após a partida: "(Meu filho) filmou todos os jogadores do United andando. E então ele abaixou o telefone porque Ronaldo puxou a meia e sua perna estava sangrando. Ele abaixou o telefone para ver o que era - ele nem falou."

"Ronaldo então simplesmente passou, com um temperamento terrível, terrível, esmagou o telefone da mão do meu filho e continuou andando."

E o Cristiano Ronaldo que deu um tapa no celular de um torcedor do Everton? 😮pic.twitter.com/KxSIxGSLT0 — GOAL Brasil (@GoalBR) April 9, 2022

“Eu entenderia se Jake estivesse acenando na cara dele, mas ele não estava perto de seu rosto, estava no chão verificando seu ferimento. Ele é um menino autista e foi agredido por um jogador de futebol, é assim que eu vejo como mãe.”

A FA, Federação de Futebol Inglesa, relatou que está ciente do ocorrido e que tomará as devidas atitudes em relação ao ato do jogador após a finalização das investigações, assim como a polícia da cidade de Merseyside, que também sabe dos relatos sobre a agreção e verifica o ocorrido para concluir as decisões.