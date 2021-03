Cristiano Ronaldo manda recado: "O futebol tem memória, e eu também"

A permanência de CR7 na Juventus e um possível retorno ao Real Madrid entraram em debate, mas o gajo está focado para dar a volta por cima

Após a dura eliminação da Juventus na Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo foi um dos principais alvos das críticas e reclamações. Com isso, sua permanência na Velha Senhora entrou em debate, assim como um possível retorno ao Real Madrid. Mesmo assim, o atacante se mostrou focado e confiante para se reerguer no clube italiano, além de ressaltar que sua história no futebol não pode ser apagada por conta de um resultado negativo.

Como todos sabem, Cristiano Ronaldo foi contratado pela Juventus com uma missão: fazer o clube italiano conquistar novamente a Liga dos Campeões. Pouco antes da transferência do português, a Velha Senhora chegou a duas finais de Champions, uma contra o Barcelona e outra contra o Real Madrid de CR7, e o título ficou com os espanhóis em ambas oportunidades.

Então, o atacante, o maior artilheiro da história da competição, chegou para acabar com a seca de títulos da Juve na Liga dos Campeões. Mas a missão tem se mostrado mais complicada do que parecia.

Em 2018/19, a primeira temporada de CR7 na Itália, o clube de Turim caiu nas quartas de final para o Ajax. No ano seguinte, queda nas oitavas de final para o Lyon. Desta vez, nova eliminação precoce nas oitavas, diante de mais um clube economicamente mais modesto, o Porto.

Para piorar, o gol que eliminou a Juve desta edição da Liga dos Campeões contou com falha de Ronaldo, que estava na barreira mas virou de costas para a cobrança, vendo a bola passar por baixo de suas pernas antes de morrer no fundo das redes.

Mesmo assim, o português se mostrou confiante e focado como sempre para dar a volta por cima o mais rápido possível.

“Mais importante do que o número de quedas que você tem em sua vida, é a velocidade e a força com que se levanta… Verdadeiros campeões nunca desistem! Nosso foco já está no Cagliari, na luta pela Série A, na final da Copa da Itália e em tudo o que ainda podemos alcançar esta temporada”, escreveu CR7 em sua conta no Instagram.

Mesmo assim, depois da nova decepção com a camisa da Juve, sua permanência na Itália entrou em debate, assim como um possível retorno ao Real Madrid passou a ser especulado. Independentemente dos rumores, Ronaldo destacou que o futebol tem memória e que a história não pode ser apagada após um resultado negativo.

"É verdade que o passado pertence aos museus (devo dizer!), mas felizmente o futebol tem memória ... e eu também! A história não pode ser apagada, é escrita todos os dias com resiliência, espírito de equipe, persistência e muito trabalho duro. E aqueles que não entendem isso, nunca alcançarão glória e sucesso”, acrescentou.

É fato que as inúmeras glórias de CR7 jamais serão apagadas, e o melhor jeito para calar os críticos é com novas taças e conquistas. Na Serie A, a Juve busca se aproximar da Inter de Milão, líder do Italiano, enquanto ainda briga pelo título da Copa da Itália. E se o futebol ensinou alguma coisa nos últimos anos, é que não se deve duvidar de CR7.