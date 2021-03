Cristiano Ronaldo de volta ao Real Madrid? Zidane despista, mas diz: "Ele é incrível"

Treinador merengue não revela o craque português pode voltar, mas segue admirando o atacante

Zinedine Zidane está relutante em comentar os rumores de uma possível volta de Cristiano Ronaldo para o Real Madrid. Em baixa na Juventus, o português poderia deixar o clube de Turim ao fim da atual temporada e uma volta ao Santiago Bernabéu não estaria descartada. Embora o francês não confirme ou desminta os boatos, ele segue admirando seu ex-comandado.

"Você sabe quem ele é, o que ele fez e o amor que nós temos por ele", disse Zidane em coletiva. "Ele fez história aqui, ele é magnífico. Agora, é um jogador da Juve e eu não posso dizer nada sobre o que é dito na mídia. Ele é da Juventus e eu tenho respeito por isso".



Antes mesmo da eliminação para o Porto na Liga dos Campeões, cogitava-se em um fim de casamento entre Cristiano Ronaldo e Juventus. Depois do jogo, as críticas e rumores sobre um possível término de relacionamento cresceram ainda mais.

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo ainda tem mais contrato até junho de 2022 com a equipe italiana. Contratado em 2018 para levar a Velha Senhora ao título da Liga dos Campeões, o português não conseguiu cumprir este objetivo, embora tenha bons números com a camisa zebrada.

No Real Madrid, o português foi a contratação mais cara da história quando trocou o Manchester United pela capital espanhola em 2009. Cristiano Ronaldo deixou o clube merengue com 450 gols em 438 jogos, maior goleador da história da equipe. No período que vestiu a camisa do Real, conquistou quatro título de Liga dos Campeões.

Enquanto os caminhos de Real Madrid e Cristiano Ronaldo seguem separados, o clube merengue volta suas atenções ao jogo deste sábado (13), contra o Elche, no Estádio Alfredo di Stéfano, pela La Liga. O time segue vivo na Champions também e joga pela oitavas da competição contra a Atalanta, na próxima terça-feira (16).