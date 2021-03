Capello detona Cristiano Ronaldo por vacilo na eliminação da Juventus: "Imperdoável"

Segundo gol do Porto tem falha de CR7, que estava na barreira e vira de costas para a cobrança de falta; ex-treinador da Juve não poupa o português

A Juventus foi eliminada pelo Porto nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Cristiano Ronaldo teve mais uma atuação discreta na partida e, ainda por cima, falhou no lance que originou o segundo gol dos portugueses e sacramentou a eliminação da Velha Senhora. Fabio Capello, treinador com passagem e títulos por diversos clubes futebol italiano, detonou CR7 por sua postura “imperdoável” na partida decisiva.

Depois de perder a partida de ida por 2 a 1, a Juventus precisava reverter a desvantagem em Turim para seguir viva na Liga dos Campeões. No tempo normal, Federico Chiesa marcou duas vezes para levar o duelo para a prorrogação, até que um gol do Porto colocou tudo a perder.

Em falta para os portugueses na entrada da área da Juve, Cristiano Ronaldo foi escalado para formar barreira ao lado de Rabiot e Morata. Porém, na hora da batida, o cinco vezes melhor do mundo virou de costas para a bola e levantou uma das pernas, permitindo com que a cobrança rasteira fosse direto para o gol. Szczęsny até tocou na bola, mas não conseguiu impedir o tento do Porto, que sacramentou a eliminação da Juventus.

“Cristiano Ronaldo não pode fazer isso na barreira”, criticou Fabio Capello para o Sky Sport Italia. “Quem está na barreira deve estar consciente de que pode ser atingido e não ter medo da bola. Mas ele se virou e este é um erro imperdoável. Não há desculpa”.

Mas Cristiano Ronaldo não foi o único jogador da Juventus que entrou na mira de Capello, treinador da Velha Senhora por duas temporadas entre 2004 e 2006. De acordo com ele, a Juve foi mal em ambas as partidas e cometeu erros juvenis, como o pênalti que resultou no primeiro gol do Porto nesta terça-feira.

“A Juventus cometeu erros elementares em ambas as partidas”, continuou Capello. “Houve algum descuido em Portugal e então o Demiral foi ingénuo no lance do pênalti. Foi um presente. Ele não deveria ter tentado dar o bote”.

Por fim, também sobrou para os jogadores mais experientes do elenco. Capello também não gostou do fato de nenhum deles ter dado entrevista após a eliminação, os criticando por aparecer em frente às câmeras somente após vitórias e conquistas.

“Você vê que apenas os jogadores mais jovens realmente intervêm e mostram a cara nos momentos mais difíceis. Nesta equipe, há alguns veteranos que aparecem após as vitórias para levar o crédito, mas não aparecem quando perdem”, completou.

Fora da Liga dos Campeões e em terceiro lugar na Serie A, dez pontos atrás da Inter de Milão, líder da competição, esta pode ser a pior temporada da Juventus em termos de títulos desde a chegada de Cristiano Ronaldo. Um desempenho que tem condições de abalar as relações em Turim.