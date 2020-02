Cristiano Ronaldo aposta: Juventus vira sobre o Lyon, na Champions

Em entrevista, o português afirmou sua confiança na classificação da equipe italiana na Liga dos Campeões e falou sobre jogar com portões fechados

Nada temam, torcedores da . Sim, o clube perdeu o jogo de ida da diante do por 1 a 0 e pode deixar a competição com um empate simples. No entanto, em declarações à imprensa, Cristiano Ronaldo ressaltou novamente a sua confiança na classificação da Velha Senhora. E, como todos sabem, os deuses do futebol já provaram que nunca é bom duvidar do português.

Brincadeiras à parte, a tarefa da Juventus ainda não ficou mais fácil: os comandados de Maurizio Sarri terão que furar a boa defesa francesa para avançar. Isso, é claro, em meio a um momento conturbado, onde a equipe parece mais dependente de Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala do que nunca.

"O Lyon pode passar de fase, é claro, é futebol. Na Liga dos Campeões, cada jogo é muito difícil, mas eu tenho confiança plena que vamos reverter o resultado e avançar." declarou Cristiano Ronaldo em entrevista a Sky Sports.

Antes de pensar no Lyon de Bruno Guimarães, a equipe italiana tem outro desafio duro, no entanto. Perigando perder a liderança da para a , a Juventus não pode tropeçar contra a , no duelo que você pode assistir no DAZN, neste próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), em Turim.

E tal partida terá uma particularidade: por conta do coronavírus Covid-19, os portões do Juventus Stadium estarão fechados. Assim, a Velha Senhora terá que jogar uma das partidas mais decisivas do ano (que pode ameaçar a hegemonia da equipe na Serie A italiana) sem ser empurrada pela sua torcida.

Na milésima partida de Cristiano, talvez essa seja a primeira vez que o português faça um gol dentro de seu estádio que não será comemorado pela torcida, ao menos dentro do Juventus Stadium. No entanto, isso não diminui o ímpeto do craque.

"Sempre gostamos de jogar partidas grandes. É raro fazer isso sem público. Mas a saúde vem em primeiro lugar. Ficamos tristes, é claro, mas temos que tomar cuidado e respeitar as decisões."