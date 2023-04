Cristiano Ronaldo se livra de punição por gesto obsceno contra torcedores na Arábia Saudita

No último jogo do Al-Nassr, o português respondeu às provocações da torcida rival agarrando as partes íntimas

Na última terça-feira (18), Cristino Ronaldo se envolveu uma polêmica após a partida do Al-Nassr contra o Al-Hilal. Como se não bastasse a derrota e o fato de não ter balançado as redes, o craque português foi provocado pela torcida rival e respondeu com gestos obscenos balançando o pênis para a torcida do Al-Hilal. O gesto repercutiu na mídia mundial e foi especialmente condenado pela imprensa e cidadãos da Arábia Saudita. Houve petições que demandavam a expulsão de Cristiano Ronaldo da Saudi Pro League. O Comitê Disciplinar e de Ética da Associação de Futebol Saudita analisou o caso e deu o veredito, que consistiu em não levar o episódio para outras instâncias. A única punição imposta pela instituição diante da situação é o pagamento de uma multa de 15 mil riyals e nada tem a ver com o gesto de CR7. A multa é para o clube Al-Nassr pelo atraso dos atletas em voltar do vestiário e recomeçar a partida. A partida não será um momento memorável para o português, que escapou de um cartão vermelho após aplicar um mata-leão em Cuéllar, durante a partida. O camisa 7 foi punido apenas com o cartão amarelo. A provocação de CR7 foi motivada por gritos de "Messi", por parte da torcida do Al-Hilal. Já o Al-Nassr afirmou que incidente não foi um gesto obsceno, já que, na verdade, Ronaldo estaria reclamando de uma suposta lesão sofrida na região da virilha. Escolha dos editores Copa Libertadores 2023: os artilheiros da edição

