Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo: gols, partidas e atuações

CR7 e os números de todos os mundiais disputados na carreira do português

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Cristiano Ronaldo é também o maior nome da história do futebol português. Dono de inúmeros recordes e títulos, inclusive em Copas do Mundo, o atacante chega ao Qatar para disputar o que pode, muito provavelmente, ser o seu último mundial com o selecionado luso.

Aos 37 anos, CR7 vive um momento de tensão em sua gloriosa carreira. Enquanto sonha com a possibilidade de um título mundial por seu país, ficou sem clube após rescindir contrato com o Manchester United – onde a sua segunda passagem ficou marcada mais por polêmicas do que por bons momentos.

Desde sua estreia em Copas do Mundo, como um ainda jovem camisa 17 sob o comando de Luiz Felipe Scolari, em 2006, até 2022, muita coisa mudou. Portugal conseguiu revelar outros talentos e viu seu status mudar no cenário internacional. Ainda assim, quando CR7 e os lusos estão em campo, o gol é quase uma certeza. Estamos, afinal de contas, falando do maior artilheiro da história de uma seleção.

ALEMANHA 2006

Com apenas 21 anos e com grandes atuações no Manchester United, Cristiano iniciou sua carreira na Copa do Mundo, em 2006.

Foram seis jogos disputados na edição do torneio.

Marcou seu primeiro gol em Copa na vitória (2 a 0) contra o Irã, de pênalti, em jogo válido pela última rodada do Grupo D.

A estreia acorreu diante da Angola. Aos 26 minutos levou o primeiro cartão amarelo em Mundiais. O duelo terminou 1 a 0 para os portugueses.

ÁFRICA DO SUL 2010

Ronaldo disputou os quatro jogos de Portugal na África.

Marcou seu segundo gol na goleada por 7 a 0 diante da Coréia do Sul, pelo jogo do Grupo G.

Assim como em 2006, o CR7 também levou cartão amarelo em seu primeiro jogo de Copa do Mundo: no empate de 0 a 0 contra a Costa do Marfim, aos 21 minutos.

Na África do Sul Cristiano assumiu definitivamente a capitania da equipe.

A pior Copa do Mundo na história de Portugal com Cristiano na equipe: eliminados na fase de grupos.

CR7 marcou seu único gol na edição do torneio, aos 80 minutos do jogo contra o Gana, o tento garantiu a vitória por 2 a 1.

Os Lusos terminaram em terceiro lugar no Grupo G. Ficaram empatados em pontos com os Estados Unidos (4), porém, o saldo de gols determinou a eliminação da equipe.

RÚSSIA 2018

A melhor forma de começar uma Copa do Mundo. Três gols feitos na partida de estreia diante de uma seleção favorita ao título da competição.

Primeiro Hat-trick do português em Copas

Primeiro gol de falta em Mundiais.

Ao todo, Cristiano Ronaldo balançou as redes por seis vezes em 14 jogos disputados, média de 0,93 por partida. Venceu cinco, empatou cindo e perdeu quatro. Em oito ocasiões teve com a braçadeira de capitão da seleção. Confira os números!

QATAR 2022

Já aos 37 anos, Cristiano Ronaldo ficou sem clube após rescindir seu contrato com o Manchester United.

Em sua estreia, contra Gana, tornou-se o primeiro da história a fazer gols em cinco edições diferentes de Copa do Mundo, ao marcar um gol de pênalti.