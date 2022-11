Volta ao Manchester United foi a pior decisão da carreira de Cristiano Ronaldo

Craque português tem rescisão com Red Devils após entrevista polêmica; jogador falou sobre donos do clube e outras diversas questões internas

A partida do Manchester United com o Newcastle no Old Trafford em 11 de setembro de 2021 foi um jogo como nenhum outro. Os passes com a mídia tinham sido assinados, a caixa dos diretores estava repleta de superestrelas e, do lado de fora, havia homens de meia-idade vestidos com camisetas mal ajustadas que não usavam há quase duas décadas.

Todos estavam lá para apenas uma coisa: ver Cristiano Ronaldo.

Este foi o retorno do rei, que recuperou seu trono de forma sensacional, marcando duas vezes em sua segunda estreia.

"Viva Ronaldo!" os torcedores gritaram durante uma vitória empática por 5 a 1, que parecia sugerir que um time que saísse de um segundo lugar na Premier League poderia, na verdade, ter um melhor resultado em 2021/22.

Como a GOAL relatou na época, Ronaldo insistiu que não tinha voltado ao United para viver das glórias do passado, ele era inflexível em afirmar que poderia contribuir para o sucesso futuro.

"Era o momento certo", insistiu ele. "Eu quero fazer história, ajudar Manchester a ter grandes resultados e ganhar troféus".

Nesse contexto, então, a confirmação de sua saída prematura na terça-feira (23) significa que sua segunda passagem no Old Trafford não pode ser considerado como outra coisa que não seja uma calamidade.

Ele pode ter marcado alguns gols, mas não conquistou nada. Houve poucos resultados "grandes", e zero troféus.

Pior ainda, ele realmente conseguiu manchar sua reputação aos olhos dos torcedores - algo que teria sido impensável mesmo há apenas alguns meses.

Até mesmo alguns de seus mais ferrenhos apoiadores, incluindo Rio Ferdinand, admitiram que a forma como ele forçou deliberadamente o United a cancelar seu contrato era totalmente indefensável.

Ele lançou um ataque contra quase todas as pessoas ligadas ao clube que haviam deixado sua posição insustentável. O United não tinha opção de deixá-lo ir embora tardiamente, apenas alguns meses depois de tê-los informado pela primeira vez que ele queria sair.

No entanto, ele não sairia durante o verão. Além de uma oferta lucrativa da Arábia Saudita, o United não tinha recebido nenhum interesse sério do tipo "elite europeia" a que Ronaldo desejava se juntar.

Será, portanto, fascinante ver se uma equipe de topo se apresenta agora que ele está disponível em uma transferência gratuita. Um suspeito não, dadas suas exigências salariais continuarão colossais, enquanto seu comportamento recente, dentro e fora do campo, só reforçou a percepção de que Ronaldo é agora mais problemático do que vale, de fato.

Há questões táticas a considerar também. Ronaldo é claramente desadequado ou avesso ao jogo premente empregado por tantos gerentes modernos. Até mesmo Vincent Kompany confirmou na BBC na terça-feira que não assinaria com o cinco vezes Bola de Ouro para o Burnley porque "precisa de jogadores que possam correr".

A relutância de Ronaldo em pressionar pode não ser apenas culpa dele, é claro. O homem tem 37 anos. Há tempos é evidente que ele precisa de um ataque construído ao seu redor; que ele precisa de pernas mais jovens para correr o campo por ele. É por isso que ele estará ansioso para o confronto de Portugal com a Gana na quinta-feira (24).

A Copa do Mundo oferece ao capitão de Portugal a plataforma perfeita para convencer os técnicos do clube de que ele ainda tem muito a oferecer ao mais alto nível - assim como silenciar seus críticos.

Certamente não está além do âmbito das possibilidades. Mas os torcedores do United pouco se importarão como ele se comporta no Qatar. Eles ficarão principalmente aliviados por esta provação ter terminado. Eles estavam fartos e cansados das artimanhas de Cristiano Ronaldo.

Ele havia se tornado uma distração, sua petulância ofuscando algumas de suas mais belas atuações nesta temporada. De fato, rapidamente ficou claro que o United era um time melhor sem Ronaldo do que com ele.

Sua partida, como lê a declaração que confirma sua saída, permitirá que o United se concentre em "continuar o progresso da equipe sob Erik ten Hag".

Em um claro sinal da diminuição da influência de Ronaldo, a confirmação da partida também foi, sem dúvida, imediatamente ofuscada pela notícia de que a família Glazer está considerando "alternativas estratégicas para aumentar o crescimento do clube" - o que inclui finalmente a venda, após anos de agitação dos torcedores.

Ronaldo, é claro, não é fã dos Glazers, afirmando que eles não se importam realmente com o United. E eles certamente têm muito a responder quando se trata de analisar a década de insucesso do United.

Entretanto, as críticas de Ronaldo pareceram um desvio, uma das muitas tentativas durante aquela já infame entrevista com Piers Morgan para absolver-se de qualquer culpa pelo completo colapso de seu relacionamento com o clube que ele supostamente ama tanto.

Seus partidários, obviamente, alegarão que tudo o que Ronaldo disse a seu fã número 1 estava correto. Eles argumentarão que ele foi, de fato, decepcionado por todos no United; que os proprietários, treinadores e jogadores do clube simplesmente não estavam em seu nível; que sua frustração era tanto inevitável quanto compreensível, já que ninguém ao seu redor estava buscando a excelência com a mesma paixão.

Talvez haja um elemento de verdade nisso, já que estamos falando de um clube atormentado pela mediocridade desde a partida de Sir Alex Ferguson há quase uma década. Mas, na realidade, não importa realmente em quem você acredita ou quem é o culpado por esta confusão de divórcios.

Estava simplesmente condenado desde o início, um romance que nunca deveria ter sido reacendido, e ambas as partes já tinham percebido há muito tempo que estão melhor sem um ao outro.

Ronaldo disse, em sua segunda estreia no United, que o retorno foi "a melhor decisão que já tomou". Na verdade, acabou sendo a pior de todas.