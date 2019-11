Crise no Chile faz campeonato nacional ser encerrado antes do fim; entenda

Problema político no Chile fez o torneio nacional ser interrompido antes do fim. Universidad Católica foi declarada campeã da competição

A Associação Nacional de Futebol Profissional (ANFP) do confirmou, nesta sexta-feira (29), o encerramento do , que ainda tinha seis rodadas para acabar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

A alegação da ANFP é que não há segurança para a disputa do restante do torneio por causa dos protesto contra o governo, que tomam conta do país há mais de um mês.

Mais artigos abaixo

A liderava a competição com 13 pontos de vantagem sobre o Colo Colo. Na reunião que decidiu pelo encerramento do Campeonato Chileno, não houve oposição à coroação da Universidad Católica como vencedora do torneio, devido à grande vantagem na liderança, segundo informou o site do jornal chileno "El Mercurio".

Também foram definidos os representantes do Chile na Libertadores de 2020. Além da Universidad Católica, também está classificado para fase de grupos o Colo Colo, como vice-campeão. O Palestino, em terceiro, irá para a fase preliminar. A quarta vaga do país, também para a Pré-Libertadores, seria do ganhador da , que ainda está pendente de definição, mas ainda será dedicida pela ANFP, podendo ficar com a Unión La Calera, quarta colocada no Chileno.

Na última sexta-feira, houve uma tentativa de retomada dos jogos do Campeonato Chileno, mas apenas uma partida foi realizada, a vitória do Cobresal sobre o Unión Española por 3 a 2, em El Salvador, no Norte do Chile. Já em Santiago, o jogo entre Unión La Calera e Iquique, no estádio Bicentenário La Florida, foi interrompido aos 22 minutos do segundo tempo, com o placar em 0 a 0, devido à invasão de uma torcida organizada do Colo Colo à arquibancada, com arremesso de objetos no campo.